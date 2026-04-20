Askania dreht Partie in der Schlussphase

Die Partie begann verhalten und blieb in der ersten Halbzeit weitgehend ohne klare Torchancen. Die größte Gelegenheit hatte Lichtenberg durch einen Elfmeter in der 31. Minute, der jedoch vergeben wurde.

Mit einem starken Endspurt sicherte sich SV Askania Coepenick einen 4:1-Auswärtssieg beim TSV Lichtenberg.

Nach dem Seitenwechsel brachte ein Treffer in der 64. Minute die Gastgeber in Führung.

Askania reagierte darauf und glich in der 69. Minute durch Lennox Straatmann aus. Nur wenige Minuten später drehte Tammo Watzema (73.) mit einem direkt verwandelten Freistoß die Partie.