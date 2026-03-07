Askania Coepenick will gegen SV Nord Wedding nächsten Heimsieg von Oliver Arnold · Heute, 12:32 Uhr · 0 Leser

Am Sonntag steht für Askania Coepenick das nächste Heimspiel auf dem Programm. Gegner ist der SV Nord Wedding. Anstoß ist am 08.03. um 13:00 Uhr auf dem Kunstrasen 2 (Schranke). Das Hinspiel kurz vor der Winterpause endete 2:2. Bereits damals zeigte sich, dass Nord Wedding ein unangenehmer Gegner ist, der schwer zu bespielen sein kann.

Askania spielt als Aufsteiger bislang eine starke Saison und steht aktuell auf Tabellenplatz 3. Die Bilanz nach 16 Spielen kann sich sehen lassen:

11 Siege, 4 Unentschieden und nur eine Niederlage. Der SV Nord Wedding rangiert derzeit auf Platz 10 und kommt auf 4 Siege, 4 Unentschieden und 8 Niederlagen.