Askania Coepenick will gegen SV Nord Wedding nächsten Heimsieg

Am Sonntag steht für Askania Coepenick das nächste Heimspiel auf dem Programm. Gegner ist der SV Nord Wedding. Anstoß ist am 08.03. um 13:00 Uhr auf dem Kunstrasen 2 (Schranke).
Das Hinspiel kurz vor der Winterpause endete 2:2. Bereits damals zeigte sich, dass Nord Wedding ein unangenehmer Gegner ist, der schwer zu bespielen sein kann.
Askania spielt als Aufsteiger bislang eine starke Saison und steht aktuell auf Tabellenplatz 3. Die Bilanz nach 16 Spielen kann sich sehen lassen:
11 Siege, 4 Unentschieden und nur eine Niederlage.
Der SV Nord Wedding rangiert derzeit auf Platz 10 und kommt auf 4 Siege, 4 Unentschieden und 8 Niederlagen.
Beide Teams konnten am vergangenen Wochenende einen Erfolg feiern. Askania gewann 4:1 gegen Empor, während Nord Wedding mit 2:1 gegen Hohen Neuendorf erfolgreich war.
Mit 47 erzielten Toren bei 24 Gegentreffern zeigt sich die Offensive von Askania weiterhin treffsicher. Dennoch dürfte die Partie kein Selbstläufer werden, da Nord Wedding bereits im Hinspiel seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt hat.