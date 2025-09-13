Askania Coepenick trifft auf Spandauer Kickers III

Am Sonntag (14.09.) empfängt die erste Mannschaft von Askania Coepenick die Spandauer Kickers III in der Kreisliga A. Anstoß ist um 13:00 Uhr an der Wuhlheide 161 (Kunstrasen 2).
Askania Coepenick ist mit zwei Siegen und einem Torverhältnis von 5:2 stark in die Saison gestartet und steht aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Gäste aus Spandau haben hingegen einen schwierigen Start hinter sich und rangieren nach zwei Niederlagen mit 2:12 Toren am Tabellenende.
Bereits in der Vorbereitung trafen beide Mannschaften im Finale des Oberbaum Cups aufeinander, das Askania für sich entscheiden konnte. Am Sonntag geht es nun um wichtige Punkte in der Liga.