Askania Coepenick trifft auf Spandauer Kickers III

Am Sonntag (14.09.) empfängt die erste Mannschaft von Askania Coepenick die Spandauer Kickers III in der Kreisliga A. Anstoß ist um 13:00 Uhr an der Wuhlheide 161 (Kunstrasen 2).

Askania Coepenick ist mit zwei Siegen und einem Torverhältnis von 5:2 stark in die Saison gestartet und steht aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Gäste aus Spandau haben hingegen einen schwierigen Start hinter sich und rangieren nach zwei Niederlagen mit 2:12 Toren am Tabellenende.