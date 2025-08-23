Askania Coepenick startet in die Kreisliga A – Auftakt bei Topfavorit

Für Askania Coepenick beginnt am Sonntag die neue Saison in der Kreisliga A. Nach dem Aufstieg wartet zum Auftakt gleich ein schweres Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Hohen Neuendorf II.

Der Gastgeber zählt zu den absoluten Topfavoriten auf den Aufstieg in die Bezirksliga. In der vergangenen Saison belegte Hohen Neuendorf Platz drei und verpasste den Sprung nach oben nur knapp. Mit 95 erzielten Toren und 41 Gegentreffern stellten sie eine der besten Offensiven der Liga. Auch in der Vorsaison landete das Team auf Rang drei.