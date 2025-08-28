Askania Coepenick siegt beim Favoriten

Askania Coepenick hat sein erstes Spiel in der Kreisliga A eindrucksvoll gewonnen. Der Aufsteiger setzte sich mit 3:1 bei Blau-Weiß Hohen Neuendorf II durch und startete damit perfekt in die Saison.

Die Köpenicker erwischten den besseren Start und gingen in der 12. Minute durch Davis in Führung. Trotz klarer Dominanz gelang Hohen Neuendorf noch vor der Pause der Ausgleich (37.). Nach dem Seitenwechsel zeigte Askania weiter Mut: Marcel nutzte in der 63. Minute einen Torwartfehler zum 2:1. Kurz vor Schluss sorgte Co-Kapitän Anton mit dem 3:1 (86.) für die Entscheidung.