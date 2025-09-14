Askania Coepenick mit Heimsieg gegen Spandauer Kickers III

Am Sonntag setzte sich Askania Coepenick in der Kreisliga A mit 3:2 gegen die Spandauer Kickers III durch.

Nach einem intensiven Beginn brachte Davis Schülke die Gastgeber bereits in der 6. Minute in Führung. Nur wenig später erhöhte Yasser Jadaoui nach Vorlage von Fabian Schwabe auf 2:0. Die Gäste konnten in der 23. Minute durch Adrian Steinbach verkürzen.

In einer zweikampfbetonten Partie mit vielen gelben Karten gelang den Spandauer Kickers kurz nach Wiederanpfiff durch einen direkten Freistoß von Alex Popescu der Ausgleich zum 2:2. In der 84. Minute erzielte Lennox Straatmann nach Vorarbeit von Nico Wolff den entscheidenden Treffer zum 3:2 für Askania Coepenick.

Trotz einer Gelb-Roten Karte in der Nachspielzeit für die Gäste blieb es beim knappen, aber verdienten Erfolg der Köpenicker, die damit nach drei Spieltagen weiterhin ungeschlagen bleiben.