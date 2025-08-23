Askania Coepenick II startet bei Hertha BSC IV in die neue Saison

Die zweite Mannschaft von Askania Coepenick eröffnet am Sonntag die Kreisliga-C-Saison auswärts bei Hertha BSC IV. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Nach einem souveränen 4:0-Erfolg im Pokal gegen Eiche Köpenick II geht die Mannschaft mit viel Selbstvertrauen in das erste Punktspiel.

Hertha IV ist ein etablierter Gegner in der Liga, der in den letzten beiden Spielzeiten jeweils im oberen Tabellenbereich landete (Platz 4 und 5). Für Askania Coepenick II bedeutet das gleich zum Auftakt eine echte Herausforderung. Dennoch will das Team an die gute Entwicklung der vergangenen Jahre anknüpfen und sich in dieser Saison weiter oben festsetzen