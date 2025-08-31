Askania Coepenick gewinnt 2:1 gegen BSC Marzahn

Askania Coepenick hat auch das zweite Saisonspiel in der Kreisliga A gewonnen. Der Aufsteiger setzte sich zu Hause mit 2:1 gegen den BSC Marzahn durch und steht damit nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten da.

In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber die aktivere Mannschaft, konnten ihre Chancen jedoch nicht nutzen. Nach der Pause entwickelte sich eine intensivere Partie, in der Marzahn in der 81. Minute in Führung ging. Nur kurz darauf glich Ricardo per Foulelfmeter aus (83.). Drei Minuten später erzielte Tammo den 2:1-Siegtreffer (86.).