Askania Coepenick fordert Stralau bis zum Schluss

Der SV Askania Coepenick ist in der 1. Hauptrunde des Cosy-Wasch-Landespokals ausgeschieden, konnte dabei jedoch mit einer starken Vorstellung überzeugen. Gegen den Landesligisten FSV Berolina Stralau unterlag der Aufsteiger aus der Kreisliga A knapp mit 1:2.
Coepenick begann druckvoll und belohnte sich bereits in der 9. Minute: Nach einem Einwurf verlängerte Xaver den Ball auf Anton, der zum 1:0 traf. Stralau brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, glich aber in der 35. Minute aus und drehte nur drei Minuten später die Partie.
Auch nach der Pause zeigte Askania eine couragierte Leistung. Die Mannschaft erspielte sich Chancen, Stralau tat sich gegen den Aufsteiger schwer. Besonders hervorzuheben war Torhüter Finn, der mit mehreren starken Paraden dafür sorgte, dass das Spiel bis zum Schluss offen blieb.
Am Ende setzte sich der Favorit knapp durch. Während Stralau in die nächste Runde einzieht, kann Askania Coepenick trotz des Ausscheidens viel Positives aus der Partie mitnehmen – vor allem die Erkenntnis, mit höherklassigen Teams mithalten zu können.