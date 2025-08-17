Askania Coepenick fordert Stralau bis zum Schluss

Der SV Askania Coepenick ist in der 1. Hauptrunde des Cosy-Wasch-Landespokals ausgeschieden, konnte dabei jedoch mit einer starken Vorstellung überzeugen. Gegen den Landesligisten FSV Berolina Stralau unterlag der Aufsteiger aus der Kreisliga A knapp mit 1:2.

Coepenick begann druckvoll und belohnte sich bereits in der 9. Minute: Nach einem Einwurf verlängerte Xaver den Ball auf Anton, der zum 1:0 traf. Stralau brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, glich aber in der 35. Minute aus und drehte nur drei Minuten später die Partie.