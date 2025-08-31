Askania Coepenick empfängt BSC Marzahn

Am Samstag bestreitet Askania Coepenick das erste Heimspiel in der Kreisliga A. Gegner ist der BSC Marzahn, Anstoß ist um 13:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Wuhlheide 161.
Beide Mannschaften sind erfolgreich in die Saison gestartet und feierten zum Auftakt jeweils einen 3:1-Sieg. Nach dem klaren Auswärtserfolg in Hohen Neuendorf möchte Coepenick nun auch vor heimischer Kulisse punkten. Marzahn beendete die Vorsaison auf Platz zehn und will ebenfalls den zweiten Sieg einfahren.
Die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell zweier Teams auf Augenhöhe freuen.