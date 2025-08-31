Askania Coepenick empfängt BSC Marzahn

Am Samstag bestreitet Askania Coepenick das erste Heimspiel in der Kreisliga A. Gegner ist der BSC Marzahn, Anstoß ist um 13:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Wuhlheide 161.

Beide Mannschaften sind erfolgreich in die Saison gestartet und feierten zum Auftakt jeweils einen 3:1-Sieg. Nach dem klaren Auswärtserfolg in Hohen Neuendorf möchte Coepenick nun auch vor heimischer Kulisse punkten. Marzahn beendete die Vorsaison auf Platz zehn und will ebenfalls den zweiten Sieg einfahren.