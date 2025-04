ASK Ahlen verpflichtet ehemaligen U19-Bundesliga- und Oberliga-Spieler

ASK Ahlen

Der ASK Ahlen, Tabellenführer der Bezirksliga Staffel 7, hat nach Ex-Oberliga-Verteidiger Yakup Kilinc den zweiten Sommertransfer vorgestellt – und der kommt ebenfalls mit Erfahrung aus der Oberliga.

"Andre ist ein offensiv ausgerichteter Spieler, der am liebsten über die rechte Außenbahn kommt. Mit seiner Dynamik, seinem Spielverständnis und seiner Power wird er unsere Offensive deutlich verstärken. Ich kenne Andre auch persönlich sehr gut – sowohl fußballerisch als auch menschlich eine absolute Bereicherung. Wir haben bei IG Bönen zusammen gespielt, daher weiß ich, was er mitbringt. Tempo, Einsatz und Erfahrung. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und bin überzeugt, dass er sofort einen positiven Einfluss auf unser Spiel haben wird", sagt Erkan Baslarli.

Zur Saison 2025/26, die womöglich die erste Landesliga-Saison der noch sehr jungen Ahlener Vereinshistorie sein könnte, wechselt Andre Born zum ASK Ahlen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler kommt nach einem Jahr bei der Beckumer SpVg zum ASK und spielte zuvor bereits für Bezirksligist VfL Kamen und Landesligist IG Bönen, von wo er auch den heutigen ASK-Trainer Erkan Baslarli kennt.

Ausgebildet wurde Andre Born größtenteils in der Jugend des SC Preußen Münster, für den er in der U17- und U19-Bundesliga auflief (44 Partien). Im letzten A-Junioren-Jahr wechselte Born zur Hammer SpVg, wo er 2016 in den Kader des damaligen Oberligisten aufgenommen wurde, sich dort allerdings nie nachhaltig durchsetzen konnte.

Von 2017 bis 2019 kehrte Andre Born zu den Adlerträgern zurück und spielte für die Reserve des heutigen Zweitligisten in der Westfalenliga (40 Spiele), ehe der Wechsel zur heute aufgelösten IG Bönen folgte.