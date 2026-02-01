ASK Ahlen: Türkspor Dortmund-Aufstiegsheld ist zurück aus der Türkei Vor einem Jahr wechselte er noch in die türkische Süper Lig von red · Gestern, 23:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: ASK Ahlen

Der heute 21-jährige Mehmet Kaya war eine der Entdeckungen der Oberliga-Spielzeit 2023/24. Aus der U19 des SC Paderborn 07 gekommen wurde der gelernte Innenverteidiger sofort Leistungsträger bei Türkspor Dortmund und hatte defensiv maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Regionalliga West. Im vergangenen Winter nahm er nach zwölf Regionalliga-Einsätzen die Chance wahr, in den türkischen Profifußball zu wechseln. Beim Erstligisten Konyaspor bekam er jedoch nur am letzten Spieltag der Saison 2024/25 einen Kurzeinsatz gegen Fenerbahce Istanbul. Konyaspor lieh ihn im vergangenen Sommer in die 3. Liga zu Aksarayspor aus. Es blieb ein glückloses Engagement mit sehr wenig Einsatzzeit. Der Kontrakt wurde kürzlich aufgelöst und Kaya wechselte eigentlich vor zwei Wochen zum türkischen Viertligisten Orduspor, für den er sogar direkt im Ligabetrieb auflief. Doch das Türkei-Abenteuer ist vorbei. Kaya ist zurück in Deutschland und hat sich mit sofortiger Wirkung dem Landesligisten ASK Ahlen angeschlossen.

Bereits heute gab der frühere türkische U20-Nationalspieler sein Debüt im Testspiel gegen den ambitionierten Westfalenligisten SC Peckeloh, in dem man sich achtbar aus der Affäre zog und nur mit 4:6 unterlag. Vereinsvorsitzender Musa Sagculu sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Mehmet für den ASK Ahlen gewinnen konnten. Er ist ein junger, ehrgeiziger Spieler mit viel Potenzial und passt sportlich wie menschlich sehr gut zu unserem Verein.“