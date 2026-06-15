Asil Haider Ismail wechselt zu Lupo Martini Wolfsburg

– Foto: Reinhard Rehkamp

USI Lupo Martini Wolfsburg hat mit Asil Haider Ismail einen Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Offensivspieler soll dem Team zusätzliche Kreativität und Unberechenbarkeit verleihen. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Der Verein beschreibt den Flügelspieler als dynamischen und technisch starken Akteur, der mit seiner engen Ballführung und seinen Qualitäten im Eins-gegen-Eins Gegenspieler regelmäßig vor Probleme stellen kann.

Der Offensivmann spielte in der Jugend für hochklassige Teams, wie Eintracht Braunschweig, VfL Wolfsburg und den 1. FC Magdeburg. In der Herren kam er beim SSV Vorsfelde in der Bezirksliga-Mannschaft einige Male zum Einsatz und erzielte in der abgelaufenen Saison sieben Tore in 15 Partien.

Besonders hervor hebt USI Lupo Martini Wolfsburg die Beidfüßigkeit des Neuzugangs. Dadurch kann Asil Haider Ismail auf mehreren Positionen in der Offensive eingesetzt werden und bietet dem Trainerteam zusätzliche Flexibilität.