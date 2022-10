– Foto: Andreas Hannig

Ashausen gewinnt Duell der Sieglosen - Welle bleibt vor Nenndorf oben Kreisliga Harburg: Nenndorf dreht Rückstand bei Holvede

In der Kreisliga Harburg bleibt der TV Welle an der Spitze, auch wenn sich der TuS Nenndorf die Tabellenführung aus eigener Kraft noch zurückerobern kann. Dazu feiert der MTV Ashausen-Gehrden im Keller-Kracher seinen ersten Saisonsieg.

Der TV Welle bleibt an der Tabellenspitze und füllt sein Tore-Konto weiter auf. Der TVW tat sich bei der SG Elbdeich schwer und musste sogar einen zwischenzeitlichen Rückstand drehen. Doppelpacker Vincent Lewandowski und Ben Apel beförderten die Gäste aber noch vor der Pause, wenn auch glücklich, wieder in Führung. In der Schlussphase setzte Marcel Albert mit seinem Treffer den entscheidenden Nadelstich, von dem sich die SG Elbdeich nicht mehr erholte. TVW-Trainer Stefan Haller: "Wir haben heute ein unterhaltsames, kurzweiliges Spiel gesehen. Unsere Mannschaft kam auf tiefem Geläuf eher schleppend ins Spiel und die Halbzeitführung war auch eher schmeichelhaft. In der Pause haben wir uns alle ganz tief in die Augen geschaut und sind dann auch entsprechend aus der Kabine gekommen. In Summe ein verdienter Sieg, alles was wir in der Pause besprochen haben hat das Team zu 100 Prozent umgesetzt."

Nach einer schwachen ersten Halbzeit haderte Neu Wulmstorf am Ende mit der Chancenverwertung. Im zweiten Durchgang legten die Gäste eine Leistungssteigerung hin, doch münzten ihre Überlegenheit nur mit dem Ausgleich durch Dejan Vujovic in Zählbares um. „Wir haben zwei, drei Chancen fahrlässig vergeben und hätten dann auch einen Handelfmeter bekommen können“, sagt TVV-Coach Andreas Kühner. „Aufgrund der Vielzahl an Chancen hätten wir als Sieger vom Platz gehen müssen. Grundsätzlich können wir darauf aber aufbauen.“

Auch im Keller-Duell der beiden zuvor sieglosen Teams muss sich der FC Este 2012 II mit einer Niederlage abfinden. Das rettende Ufer gerät damit immer weiter aus der Sichtweite. „Wir haben uns in einem ausgeglichenen Spiel wieder mal selbst mit einem Platzverweis vor der Pause dezimiert“, sagt Trainer Bahittin Saclik. „Wir haben alles versucht, kamen auch zum Ausgleichstreffer. Das Glück ist derzeit aber nicht auf unserer Seite.“

Der TSV Auetal legt zwei Mal vor, doch muss sich am Ende mit einem Punkt begnügen. Dabei war eigentlich Ramelsloh, das mit einem Bewerbungsschreiben von vier Siegen am Stück in die Partie ging, der Favorit. Damit verpasst Auetal einen Schritt ins gesichertere Mittelfeld und Ramelsloh den Sprung auf den zweiten Platz.

Der TV Meckelfeld trauert einem, wenn nicht gar drei verlorenen Punkten hinter her. Die Meckelfelder riefen einen ansprechenden Auswärtsauftritt ab, versäumten es aber, nachdem Führungstor von David Willms, weitere Treffer nachzulegen (9.). Stattdessen drehte Fleestedt die Partie und kam durch Doppelpacker Nils Heitmann (71., 90.+1) zum 2:1-Erfolg. Zuvor hatte TVM-Verteidiger Patrick Tobler noch die Rote Karte gesehen.