ASGI Schorndorf im 9:2-Torrausch, SGOS-Zweite jubelt

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Miedelsbach hungrig und ließ defensiv nichts anbrennen. Erneut war es Valentino Mazzei, der in der 61. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte schließlich wieder Lars Stoll, der in der 69. Minute den 0:4-Endstand markierte. Eine konzentrierte Mannschaftsleistung der Gäste, die Neustadt heute in allen Belangen überlegen waren.

Ein bitterer Nachmittag für den TSV Neustadt, der vor heimischer Kulisse gegen extrem effiziente Miedelsbacher kein Land sah. Der TSV Miedelsbach agierte von Beginn an hellwach und stellte die Weichen früh auf Sieg. Lars Stoll eröffnete in der 20. Minute den Torreigen zum 0:1. Noch vor der Pause legte Valentino Mazzei in der 37. Minute nach und erhöhte auf 0:2, was den Gastgebern sichtlich den Wind aus den Segeln nahm.

KSV Zrinski Waiblingen – TSV Strümpfelbach 4:0

Der KSV Zrinski Waiblingen untermauerte seine Heimstärke mit einem souveränen Auftritt gegen den TSV Strümpfelbach. Die Hausherren brannten in der Anfangsphase ein kleines Feuerwerk ab: Bereits in der 7. Minute brachte Lovro Zecevic seine Farben mit 1:0 in Führung. Nur wenige Augenblicke später, in der 14. Minute, schraubte Semir Subasic das Ergebnis auf 2:0 hoch.

Strümpfelbach bemühte sich in der Folge um Stabilität, fand aber kaum Mittel gegen die spielfreudigen Waiblinger. Im zweiten Durchgang war es dann Luis Medvidovic, der endgültig zum Matchwinner avancierte. In der 54. Minute erzielte er das 3:0, bevor er in der 90. Minute mit dem Treffer zum 4:0 den Schlusspfiff und den Heimsieg besiegelte.

TSV Schlechtbach – TV Stetten 2:4

In Schlechtbach sahen die Zuschauer eine packende Begegnung, die maßgeblich von einem einzigen Akteur geprägt wurde: Alexander Schetter. Zwar erwischte Schlechtbach durch Pascal Frenz in der 12. Minute einen Start nach Maß und ging mit 1:0 in Führung, doch dann schlug die Stunde der Gäste. Alexander Schetter glich in der 23. Minute zum 1:1 aus, ehe Tim Kopp die Partie in der 32. Minute zugunsten des TV Stetten drehte (1:2).

Noch vor der Pause erhöhte erneut Alexander Schetter in der 38. Minute auf 1:3. Wer dachte, Schlechtbach würde sich aufgeben, sah sich getäuscht: Direkt nach dem Wiederanpfiff markierte Lukas Tauschek in der 48. Minute den 2:3-Anschlusstreffer. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, doch der überragende Alexander Schetter machte in der 72. Minute mit seinem dritten Tor zum 2:4 alles klar und sicherte Stetten die volle Punkteausbeute.

Spvgg Rommelshausen – SF Höfen-Baach 2:3

Was für ein Krimi vor 150 Zuschauern! Die SF Höfen-Baach überrumpelten die Hausherren in der Anfangsphase komplett. Hasan Hasanov erzielte bereits in der 6. Minute das 0:1, und als Dardan Duriqi in der 14. Minute auf 0:2 erhöhte, drohte Rommelshausen ein Debakel.

Doch die Spvgg bewies eine unglaubliche Moral und kämpfte sich zurück in die Partie. In der 66. Minute verwandelte Martin Nokaj einen Foulelfmeter zum 1:2 und läutete damit die Schlussoffensive ein. Als Moubaroukou Yakoubou in der 81. Minute tatsächlich der 2:2-Ausgleich gelang, bebte der Platz. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer: Höfen-Baach zeigte eine eiskalte Reaktion und markierte durch Ismail Cangür in der 86. Minute den 2:3-Siegtreffer. Ein herber Schlag für Rommelshausen nach dieser heroischen Aufholjagd.

TSV Haubersbronn – SV Plüderhausen 5:2

In Haubersbronn bekamen die Fans ein wahres Offensiv-Spektakel geboten. Dabei gingen zunächst die Gäste durch Luca Mario Ehmer in der 12. Minute mit 0:1 in Führung. Doch die Antwort der Hausherren war gewaltig: Innerhalb von nur sieben Minuten drehte der TSV die Partie komplett. Efthimios Markakis glich in der 16. Minute aus, Yanik Sigle besorgte in der 20. Minute die Führung (2:1) und Demian Mesic erhöhte in der 23. Minute per Foulelfmeter auf 3:1.

Plüderhausen gab sich nicht geschlagen und verkürzte in der 68. Minute durch Yannik Leitlein auf 3:2. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn währte jedoch nur zwei Minuten, denn erneut war es Demian Mesic, der in der 70. Minute zum 4:2 traf. Den endgültigen Schlusspunkt setzte Lenhard Zoller in der 78. Minute mit dem Tor zum 5:2-Endstand.

FC Jat Fellbach – ASGI Schorndorf 2:9

Ein Ergebnis, das man im Fußball nicht alle Tage sieht. Dabei sah es lange Zeit gar nicht nach einem solchen Debakel aus. Denis Greco brachte Schorndorf in der 22. Minute in Führung, doch Igor Skopljak glich in der 29. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Nach der Pause erhöhte erneut Denis Greco in der 53. Minute auf 1:2, woraufhin Fellbach durch Milenko Savic in der 60. Minute zum 2:2 antwortete.

Was in den letzten 30 Minuten folgte, glich einem sportlichen Orkan der ASGI Schorndorf. Innerhalb kürzester Zeit brachen alle Dämme bei den Hausherren: Patrick Gillich (66.), Johnny Blue Trinkle (74.), Tolga Selvi (77.), Matteo Drescher (79.) und erneut Johnny Blue Trinkle (83.) schraubten das Ergebnis auf 2:7 hoch. In der Schlussphase krönte Denis Greco seine Leistung in der 87. Minute mit seinem dritten Treffer zum 2:8, bevor Milos Milosevic in der 90. Minute den Schlusspunkt zum unglaublichen 2:9 setzte.

SV Hegnach – TSG Buhlbronn 3:1

Vor 39 Zuschauern sicherte sich der SV Hegnach einen Heimsieg. Die Partie startete rasant mit der frühen Führung für Hegnach in der 5. Minute. Die TSG Buhlbronn zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch David Nagler in der 21. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Hegnach blieb jedoch die spielbestimmende Mannschaft und konnte noch vor dem Seitenwechsel in der 41. Minute die erneute Führung zum 2:1 markieren. Im zweiten Durchgang konzentrierten sich die Hausherren auf eine stabile Defensive und ließen kaum nennenswerte Chancen der Gäste zu. In der 76. Minute sorgte der SV Hegnach schließlich mit dem Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung und brachte den Heimerfolg sicher über die Zeit.