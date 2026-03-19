Aseko vor Rückkehr – Zukunft bleibt offen

Die Zukunft von Noel Aseko ist vorerst geklärt – und bleibt zugleich offen. Wie Hannover 96 mitteilte, endet die Leihe des 20-Jährigen vom FC Bayern München planmäßig mit Ablauf der Saison. Beide Vereine zogen dabei ihre vertraglich vereinbarten Optionen: 96 aktivierte die Kaufoption, Bayern konterte mit der festgeschriebenen Rückkaufklausel.

Entwicklung auf und neben dem Platz

„Noel hat sportlich wie menschlich bei uns eine gute Entwicklung genommen“, erklärte Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Trotz der nun klaren vertraglichen Situation sei das letzte Wort aber noch nicht gesprochen: Hannover, der Spieler und der FC Bayern stünden weiterhin im Austausch über die Zukunft.

Vom Perspektivspieler zur festen Größe

Aseko war im Januar 2025 nach Hannover gewechselt und sammelte zunächst Spielpraxis in der U23. In der Rückrunde der Vorsaison kam er zehnmal in der 3. Liga zum Einsatz, ehe er am letzten Spieltag sein Zweitligadebüt feierte – ausgerechnet in seiner Heimatstadt beim Spiel gegen Hertha BSC.