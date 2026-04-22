ASCK Simbach: Trainer verlängern - Kapitän geht von Bord Kevin Grobauer und Daniel Unterbuchberger machen unbahängig vom Saisonausgang weiter von Thomas Seidl · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Währende Spielertrainer Kevin Grobauer (li.) dem ASCK Simbach die Treue hält, verlässt Spielführer Christoph Damböck den Klub am Saisonende

Seit 25 Jahren spielt der ASCK Simbach, der vor dem Fusion mit dem SC Kirchberg als ASC an den Start ging, ununterbrochen mindestens auf Bezirksebene - zwei Spielzeiten durften die Innstädter sogar in der Landesliga um Punkte und Tore wetteifern. Ob es ausgerechnet im Jubiläumsjahr zurück in die Kreisliga geht, wird sich in den kommenden Wochen herausstellen. Die Formkurve der ASCK-Bezirksligatruppe zeigt zwar derzeit nach oben, dennoch belegen Lindner, Fuchshuber fünf Spieltage vor Schluss den vorletzten Rang, der im Endklassement den direkten Abstieg bedeuten würde.



Unabhängig vom Saisonausgang haben die Verantwortlichen aber die personellen Weichen für die kommende Runde gestellt. Unter anderem werden die beiden Coaches Kevin Grobauer und Daniel Unterbuchberger weitermachen.

"Nach dem wir im Winter den Kader für den Abstiegskampf breiter aufstellen konnten, freut es uns sehr, dass unser Cheftrainer Kevin sowie Daniel als sein Co-Trainer auch in der kommenden Saison den Takt auf der Kommandobrücke vorgeben werden. In den vergangenen Monaten war eine klare fußballerische Entwicklung und insgesamt ein positiver Trend erkennbar – daher gab es keinen Zweifel an einer Verlängerung der Zusammenarbeit. Diese Kontinuität wirkt sich auch positiv auf die Gespräche mit den Spielern sowie auf die Kaderplanung aus. Fast der gesamte Kader hat bereits wieder zugesagt – und das ligaunabhängig. Das zeigt, dass die im vergangenen Jahr eingeleitete Verjüngungskur hoffentlich Früchte trägt und auch in der kommenden Saison weitergeführt werden kann", informiert ASCK-Sportchef Christian Allramseder.











Einen herben Verlust gibt es allerdings, denn Spielführer und Abwehrchef



Einen herben Verlust gibt es allerdings, denn Spielführer und Abwehrchef Christoph Damböck wird sich verabschieden und einem höherklassigeren Verein anschließen. "Konstant starke Leistungen wecken bekanntlich Begehrlichkeiten. Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe nur das Beste, aber verabschieden werden wir "Dampfi“ erst im Sommer", sagt Allramseder, der aber den ersten Neuzugang vermelden kann. Der junge Stürmer Hannes Sem wechselt von der SG Tann / Reut zum Nachbarn. "Wir haben Hannes schon seit einigen Jahren auf dem Zettel und freuen uns sehr, dass der Wechsel geklappt hat. Er bringt fußballerisch sehr viel mit und wird mit seiner jugendlichen Leichtigkeit unsere Offensive ohne große Anlaufschwierigkeiten verstärken können – hoffentlich in der Bezirksliga", lässt der Manager verlauten.