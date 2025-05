ASCK Simbach: Subasic und Sistek gehen von Bord

Schwerer Schlag für den ASCK Simbach am Inn. Der West-Bezirksligist muss in der kommenden Spielzeit ohne zwei sehr wichtige Protagonisten auskommen, denn sowohl Coach Muhamed Subasic als auch Co-Spielertrainer Haris Sistek machen nicht weiter. Der ehemalig Zweitligaprofi Subasic hört somit bereits nach nur einem Jahr wieder auf, während Kreativmann Sistek seit 2014 das Trikot des Klub aus dem Landkreis Rottal-Inn getragen hat.

"Wir erwarten Ende Mai Nachwuchs und ich möchte deshalb kürzer treten, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Das ist der einzige Grund für meine Entscheidung. Ich hatte beim ASCK Simbach eine schöne Zeit, die nun leider zu Ende geht", lässt Muhamed Subasic wissen. Wegen der dünnen Spielerdecke musste der 37-jährige Routinier im Frühjahr regelmäßig wieder selbst seine Fußballschuhe schnüren und konnte sich dabei noch dreimal in die Torschützenliste eintragen.







Haris Sistek konnte sich beim ASCK Simbach Legenden-Status erarbeiten .Der technisch beschlagene Linksfuß, der auch dem Kader der Futsal-Truppe der Young Boys Balkan angehört, absolvierte für die Innstädter 213 Bezirksliga-Spiele (86 Tore) und 33 Landesliga-Partien (2 Treffer). Sportlicher Höhepunkt war zweifellos die Bezirksliga-Meisterschaft 2018. "Diese Entscheidung fällt mir nicht leicht, da ich nach so einer langen Zeit eine gewisse Verbundenheit zum Verein habe. Ich habe wirklich sehr lange überlegen müssen, bin aber zu dem Entschluss gekommen, dass der Zeitpunkt gekommen ist, um mal etwas Neues zu sehen. Zudem ist es so, dass ich spätestens Anfang 2026 mit dem Hausbau anfange und dafür viel Zeit investieren muss. Ich hatte elf tolle Jahre beim ASCK, habe viele nette Leute kennenlernen und zum Schluss sogar als Co-Spielertrainer neben Suba arbeiten dürfen. Eine schöne Zeit geht leider zu Ende", gibt Haris Sistek zu Protokoll.









"Wir hätten gerne mit Suba weitergemacht, da er in kurzer Zeit Teil des Vereins geworden ist und wir auch absolut auf einer Wellenlänge waren. Wir bedauern es, aber Familie geht immer vor. Haris wird in Kürze Haus bauen und will es daher mit etwas weniger Aufwand angehen. Sein Abgang schmerzt uns sportlich sehr. Nach elf Jahren verlieren wir eine echte Simbacher Ikone und einen Freund, den wir auf und neben dem Platz nur schwer ersetzen werden können", sagt Simbachs Sportlicher Leiter Christian Allramseder, der zeitnah eine Nachfolgelösung präsentieren wird.