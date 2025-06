ASCK Simbach: Grobauer neuer Spielertrainer - Riedl übernimmt B-Team

Der ASCK Simbach hat einen Nachfolger für Coach Muhamed Subasic gefunden, der sich nach nur einer Saison aus familiären Gründen zurückgezogen hat. Neuer starker Mann beim West-Bezirksligisten ist mit Kevin Grobauer ein alter Bekannter. Der 31-Jährige trug bereits in der Vergangenheit das Trikot der Innstädter und gehört dem Team an, das 2018 Bezirksliga-Meister wurde. Zuletzt agierte der Mittelfeldmann als spielender Chefanweiser beim A-Klassisten SV Würdig. Auch der Trainerposten des B-Teams konnte neu besetzt werden: Nachfolger von Jetmir Mula wird mit Christoph Riedl ein langjähriger Kicker der ersten Mannschaft.

"Wir freuen uns, dass Kevin Grobauer als Spielertrainer zu uns zurückkehrt. Im Bezirksliagateam steht ein kleiner Umbruch an. Durch den Rückzug von Muhamed Subasic, den Abgang von Haris Sistek und das verletzungsbedingte Karriereende von Dardan Gashi, müssen wir die Qualität dieser Leitungsträger vorwiegend über das Kollektiv auffangen. Dazu setzen wir weiterhin auf die Entwicklung unserer jungen Mannschaft, in der sich einige Jungs trotz durchwachsener Saison zu einem festem Bestandteil des Kaders oder gar zu Bezirksliga-Stammspielern entwickeln konnten. Natürlich bedarf es auch noch einiger Verstärkungen, die wir in Kürze vermelden werden. Kevin brennt auf diese Herausforderung. Seine Erfahrung und Qualität auf dem Platz wird uns helfen, die Aufgabe gemeinsam zu stemmen, um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen", gibt Christian Allramseder, der Sportlicher Leiter der Innstädter zu Protokoll.







"Da ich bereits viele Jahre beim ASCK aktiv war, stand ich auch nach meinem Wechsel immer noch mit Spielern und Funktionären in Kontakt. Dennoch kam das Angebot Simbach als Spielertrainer zu übernehmen, überraschend. Umso mehr freut es mich aber, dass mir der Verein das Vertrauen entgegenbringt und die Chance gibt, den aktuell stattfindenden Umbruch mitzugestalten. Vor uns liegt eine herausfordernde und spannende Saison. Es gilt, schnell eine Mannschaft zu formen, sich einzuspielen und von Anfang an möglichst viele Punkte zu sammeln", lautet das Statement von Kevin Grobauer.





Auch im B-Team, das nach der Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem DJK-ATSV Stubenberg wieder eigenständig aktiv ist, gibt es eine Veränderung auf der Kommandobrücke. Mit Christoph Riedl übernimmt ein langjähriger Aktiver der "Ersten" den Spielertrainer-Posten, der vor seinem Wechsel in die Innstadt lange Zeit beim SV Erlbach in der Landes- und Bayernliga kickte. "Nach dem vermeidbaren Abstieg in die A- Klasse freuen wir uns, dass mit Chris ein Klassefußballer den Neuaufbau der zweiten Mannschaft vorantreiben möchte. Zudem war uns wichtig, dass beide Teams zur neuen Saison wieder weitestgehend gemeinsam trainieren, um auch das Wir-Gefühl zu stärken und zwei Trainer auf der Kommandobrücke stehen, die den Verein bestens kennen", berichtet Allramseder.