Ascholding muss den Aufstieg abhaken – SG Gaißach siegt im Derby Fußball-Kreisliga von Hans Demmel · Heute, 10:52 Uhr

Die zwischenzeitliche 2:1-Führung für Ascholding erzielte hier Phililp von Jagemann (re.), doch die SG verlor mit 2:4. – Foto: Rudi Stallein

Die SG Ascholding verliert das Derby mit 2:4. Trainer Dürnegger klagt: „Wir haben es in zwei Minuten verzockt." Der Aufstiegstraum ist geplatzt.

SG Ascholding/Thanning – FC Real Kreuth 2:4 (1:1) – Die hauchdünne Chance für die SG, im Aufstiegsrennen noch ein Wörtchen mitzureden, ist dahin. „Der Zug nach oben ist abgefahren“, stellte SG-Trainer Marcus Dürnegger sichtlich enttäuscht fest, denn sein Team hatte sich nach seinem Empfinden „selber geschlagen“. Die Blitzführung der Gäste, die mit dem Anpfiff das 1:0 erzielt hatten, egalisierte Max Müller in der fünften Minute. Weil die Gäste in der Folgezeit nur zwei Aluminiumtreffer verbuchten, ging es mit dem 1:1 in die Kabine. Nach einer Stunde Spielzeit drehte Philipp von Jagemann mit einem platzierten Schuss aus halbrechter Position die Partie zu Gunsten der Hausherren. Die Freude währte nur kurz, denn Georg Feger holte mit einem Eigentor zum 2:2 (65.) den Tabellenzweiten wieder zurück ins Spiel. Drei Minuten später lagen die Gäste dank eines zweifelhaften Foulelfmeters, den Matthias Nadler verwandelte, wieder in Führung. In der 81. Minute schraubte Nadler mit einem Kontertor zum 4:2-Endstand den Deckel drauf. „Wir haben es in zwei Minuten verzockt“, ärgerte sich Dürnegger. „Nach dem 2:1 waren wir einfach zu unclever.“

ASC Geretsried - TSV Brunnthal 1:1 (1:1) – ASC-Coach Tasso Lasidis verbuchte das Unentschieden als „gewonnenen Punkt“, stellte allerdings auch klar: „Ohne die gelb-rote Karte hätten wir zu 1000 Prozent gewonnen.“ Pavlos Karamanos hatte die zunächst klar überlegenen Adler in Führung gebracht (15.). „Wir haben 35 Minuten dominiert, hoch gepresst, nichts zugelassen – dann hat sich der Schiedsrichter eingemischt“, erklärte Lasidis verärgert. Der Unparteiische schickte Kristian Derek mit der Ampelkarte vom Platz (37.), was Lasidis als „vollkommen übertrieben“ befand. Fast hätte sich der ASC noch schadlos in die Pause gerettet, doch in der Nachspielzeit kassierte man noch den Ausgleich (45+2.). „Wir haben zur Pause umgestellt und keine Torchance mehr zugelassen“, lobte Lasidis den anschließenden Kampf seiner Mannschaft in Unterzahl. Karamanos hätte sogar noch einen Konter zum Siegtor veredeln können, doch am Ende musste sich der ASC mit einen Zähler begnügen.

RW Bad Tölz - SG Gaißach/Wackersberg 0:2 (0:0) – Zwar hatten die favorisierten Gäste mehr Spielanteile, richtig dicke Möglichkeiten ergaben sich daraus aber nicht. Die erste Großchance hatte Ferdinand Hartl erst nach knapp 30 Minuten, als er alleine vor RW-Keeper Fabian Metzger auftauchte, den Ball jedoch an die Latte setzte. Kurz vor der Pause setzte sich auf der Gegenseite dann Maximilian Geisler im Zweikampf gegen Lukas Schubert durch, scheiterte im Abschluss allerdings an Gästekeeper Klaus Ertl. Nach Wiederbeginn nahezu das gleiche Bild. Ein Freistoß von Lukas Schubert, den Metzger und der Pfosten gemeinsam zur Ecke lenkten, war noch die vielversprechendste Szene für Wackersberg. Die Tölzer Hintermannschaft um Josef Haslinger und Bernd Seestaller verteidigte konsequent und aufopferungsvoll. Dann passierte es doch: Eine Faustabwehr von Metzger landete bei Peter Söllner (79.), der per Kopfball das 0:1 erzielte. In der Nachspielzeit dann die endgültige Entscheidung: Torsteher Metzger kam heraus, verlor an der Strafraumgrenze den Ball aber an Lukas Reisch, der sich die Chance nicht entgehen ließ (90.+5). „Mein Team ist leidenschaftlich zur Sache gegangen, aber in der Offensive waren wir zu harmlos. Ein Punkt wäre verdient gewesen“, stellte RW-Coach Adrian Ackermann fest. Und SG-Trainer Tarkan Demir meinte: „Wir hatten mehr vom Spiel, das Ergebnis geht schon in Ordnung. Leicht hat es uns der Gegner aber nicht gemacht.“