Aschheims Coach Contento nach Niederlage: „Garching war bissiger“

„Garching war bissiger": Marcel Matkowitz (Garching, l.) und Alessandro Contento (Aschheim) im Zweikampf.

Der FC Aschheim unterliegt dem VfR Garching im Testspiel deutlich. Trainer Contento sieht Defizite bei Körperspannung und Bissigkeit seiner Mannschaft.

Im Duell des Tabellenzweiten der Bezirksliga Ost mit dem Dritten der Bezirksliga Nord haben die Fußballer des FC Aschheim den Kürzeren gezogen und das Testspiel gegen den VfR Garching mit 2:4 verloren. „Wir hatten sehr schwere, müde Beine. Garching war bissiger und hat unsere Fehler ausgenutzt“, hakte Aschheims Trainer Vincenzo Contento die Niederlage schnell ab. Mit Kapitän Patrick Müller, Torjäger Antonio Saponaro – die beiden waren kurzfristig erkrankt – und dem angeschlagenen Ex-Profi Mehmet Ekici fehlten der Heimelf drei Stammkräfte.

Die Garchinger gingen dank der Treffer von Christoph Thoss (13. Minute) und Dennis Niebauer (25.) mit einer verdienten 2:0-Führung in die Kabine und legten nach insgesamt neun Wechseln in der Pause sogar das 3:0 nach – Maik Vogel war der Torschütze (68.). Die Aschheimer steckten nicht auf und kamen durch die Treffer von Didier Nguelefack (83.) und Alessandro Luzzi (85.) auf 2:3 heran. „Wenn wir in dieser Phase ein bisschen kaltschnäuziger sind, gleichen wir womöglich noch aus“, sagte FCA-Coach Contento. Stattdessen machte Filippos Koliantzas mit dem vierten Garchinger Treffer alles klar (90.+1). Contento: „Wir wissen, dass wir an Aggressivität und Körperspannung arbeiten müssen – aber bis zum Punktspielstart ist ja noch ein bisschen Zeit.“

Der Spanier Jose Monzonis Montilla gab sein Debüt im Trikot des FC Aschheim: Der 19-Jährige wurde in der Jugend des FC Villareal ausgebildet und spielte zuletzt in der Zweiten Mannschaft von CD Castellón in der spanischen 3. Liga. „Er wollte unbedingt nach Deutschland, wohnt jetzt in Aschheim, hat mittrainiert, und ist jetzt fix bei uns“, sagte Vincenzo Contento über den neuen Verteidiger.

Während Kenneth Bee – der 29-Jährige kam in dieser Saison auf drei Bezirksliga-Einsätze für die Aschheimer – und der gleichaltrige Florian Höglmeier (ohne Liga-Einsatz) eine Pause einlegen, verabschiedete sich Anes Tiaiba (18/ein Spiel) mit unbekanntem Ziel. (guv)