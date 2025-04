Aschheims Coach Contento fordert: Saison nicht vorzeitig abhaken

Die Fußballer des FC Aschheim sind zwar immer noch Tabellenfünfter, drohen aber auch diesen Rang angesichts einer enttäuschenden Rückrunde (erst elf Punkte) zu verspielen.

Im neuen Jahr gab’s erst zwei Siege zu feiern, und es erscheint sogar fraglich, ob das Team auch noch sein letztes Ziel, mit 51 Punkten die beste Bezirksliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte hinzulegen. „Es ist enttäuschend gerade“, macht Trainer Vincenzo Contento aus seinem Frust keinen Hehl: „Aber wir dürfen die Saison nicht vorzeitig abhaken, auch wenn der Kader in der Breite nicht groß genug ist.“

In der Winterpause hatte der Klub etliche Akteure verabschiedet, die hinzugekommenen Neuen sind bis auf wenige Ausnahmen nicht wirklich in den Kader integriert. Der nächste Gegner ASV Dachau (Samstag, 14.30 Uhr) ist momentan da platziert, wo der FCA gerne stehen würde und hat bei drei Punkten Abstand auf den Rangzeiten TSV Gaimersheim die Aufstiegsrelegation noch im Blick. „Für das eigene Selbstverständnis ist das Spiel wichtig“, sagt Contento. Wohl wissend, dass die Vorzeichen für ein erfolgreiches Abschneiden kaum schlechter stehen könnten, weil das Aufgebot derart ausgedünnt ist, dass der 42-Jährige vermutlich wie schon in der Vorwoche beim 0:2 in Gerolfing auf der Ersatzbank sitzt. „Die Mannschaft stellt sich von allein auf.“

Noch immer sind einige Spieler krank. Hinzu kommt, dass sich über die Osterfeiertage viele Familienväter in den Urlaub verabschiedet haben. Komplett außen vor ist die Offensivachse mit den Top-Torschützen Lordan Handanovic (15 Treffer) und Antonio Saponaro (14) sowie Spielgestalter Diego Contento. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Ertl – A. Contento, Schubert, Baumgärtel, Müller – Takiris, Luzzi, Trabelsi, Hones – Ketikidis – Wilson