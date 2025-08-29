Aschheimer Heimbilanz ausbaufähig

Wieviel Spitzenmannschaft ist der FC Aschheim? In der Bezirksliga Ost ist man als eine von zwei ungeschlagenen Mannschaften logischerweise nach sechs Runden Zweiter. Mit zwei Unentschieden fehlen vier Punkte zum bisherigen Überflieger Forstinning. Vor dem Heimspiel gegen den SV Saaldorf (heute, Freitag, 19.30 Uhr) hat Trainer Stefan Huber auch keine Schwierigkeiten, die Luft nach oben in Worte zu fassen.

Huber erklärt, dass man schon viele Dinge nach dem Umbruch im Kader gut mache, aber dennoch die Automatismen nicht so automatisch passieren, wie es möglich ist. Wenn man in den Detailbereichen noch zulege, dann kann man sich in dieser Saison über große Ziele Gedanken machen. Huber möchte aber erst den Schritt machen und dann über die bislang überragend durch die Liga walzenden Forstinninger unterhalten.

Diesen Freitag hat er mit dem FC Aschheim schon einmal eine wichtige Mission: „Auswärts waren wir richtig gut, aber zu Hause müssen wir noch liefern.“ Das 4:4 zuletzt gegen Aschau war zwar ein irres Fußballspiel, aber ein Sieg und zwei Unentschieden in den bisherigen Heimspielen ist keine furchterregende Bilanz.

Gegenüber dem 5:0 zuletzt in Siegsdorf wird es die eine oder andere Veränderung im Kader geben. Zwei Wochen nach seinem Urlaub könnte nun Ex-Profi Diego Contento in die Startelf zurückkehren. Mindestens der eine Platz von Urlauber Antonio Saponaro wird frei, aber mit kranken Spielern gibt es noch weitere Fragezeichen. Sinisa Antonic überzeugte in den letzten beiden Spielen als Joker mit zwei Toren und einem Assist. Er hat sich nun die Chance von Beginn weg verdient.