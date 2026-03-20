Aschheim will in Saaldorf den fünften Sieg in Serie einfahren

Die Aschheimer jagen Spitzenreiter Forstinning. Doch Torjäger Antonio Saponaro muss vor dem Spiel noch einen Fitnesstest absolvieren.
Neun Spiele sind noch zu gehen in der Fußball-Bezirksliga Ost, und die Fußballer des FC Aschheim wollen im engen Titelrennen mit dem VfB Forstinning weiter alles dafür tun, um den um einen Punkt besser dastehenden Spitzenreiter zu stressen. Im Sonntagsspiel beim Tabellenzehnten SV Saaldorf (Sonntag, 14 Uhr) streben die Aschheimer daher den fünften Sieg in Serie an. Auch, um so womöglich den Abstand auf die Konkurrenz weiter zu vergrößern und sich auf jeden Fall den zur Aufstiegsrelegation berechtigenden zweiten Platz zu sichern.
Ob FCA-Angreifer Antonio Saponaro bei diesem Unterfangen helfend eingreifen kann, steht bisher nicht fest. „Die Verletzung ist jetzt nicht so schlimm, der hintere Oberschenkel ist verhärtet – ich mache am Samstag noch einen finalen Test, und dann entscheiden wir“, sagte der mit 18 Treffern derzeit erfolgreichste Torjäger der Liga, der am Dienstag beim 2:0-Erfolg in Töging kurz vor der Pause ausgewechselt werden musste.
„Wir sind wie die Feuerwehr gestartet“, freut sich der 32-Jährige über die makellose Bilanz mit vier siegreichen Spielen seit Ende der Winterpause: „Und stehen auch hinten sehr stabil.“ Mit nunmehr 16 Gegentoren stellen die Aschheimer knapp vor Forstinning (17) die beste Abwehr der Liga. Im nächsten Gegner SV Saaldorf sieht Saponaro wieder eine echte Herausforderung: „Da sind wir als Mannschaft gefordert – der Gegner braucht im Kampf um den Klassenerhalt noch jeden Punkt.“
Ähnliche Konstellationen gab es vor den zurückliegenden vier Spielen, und Saponaro findet, dass man diese Aufgaben gelöst habe: „Wichtig ist, dass wir da früh in unseren Rhythmus finden.“ (guv)