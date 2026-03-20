Aschheim will in Saaldorf den fünften Sieg in Serie einfahren

Der FC Aschheim gehört zu den Top-Teams der Bezirksliga Nord. – Foto: Marc Marasescu

Neun Spiele sind noch zu gehen in der Fußball-Bezirksliga Ost, und die Fußballer des FC Aschheim wollen im engen Titelrennen mit dem VfB Forstinning weiter alles dafür tun, um den um einen Punkt besser dastehenden Spitzenreiter zu stressen. Im Sonntagsspiel beim Tabellenzehnten SV Saaldorf (Sonntag, 14 Uhr) streben die Aschheimer daher den fünften Sieg in Serie an. Auch, um so womöglich den Abstand auf die Konkurrenz weiter zu vergrößern und sich auf jeden Fall den zur Aufstiegsrelegation berechtigenden zweiten Platz zu sichern.

Ob FCA-Angreifer Antonio Saponaro bei diesem Unterfangen helfend eingreifen kann, steht bisher nicht fest. „Die Verletzung ist jetzt nicht so schlimm, der hintere Oberschenkel ist verhärtet – ich mache am Samstag noch einen finalen Test, und dann entscheiden wir“, sagte der mit 18 Treffern derzeit erfolgreichste Torjäger der Liga, der am Dienstag beim 2:0-Erfolg in Töging kurz vor der Pause ausgewechselt werden musste.