Aschheim wehrt alles ab - Joker Stanojevic trifft zum Last-Minute-Sieg 1:0-Erfolg

In der Schlussphase machten die Platzherren auf und liefen ins offene Messer: Nach einem weiten Ball setzte sich Alessandro De Marco auf Außen gegen zwei Gegenspieler durch, zog einen dritten auf sich und bediente den freistehenden Milorad Stanojevic in der Mitte (90.+3).

Aschheims Einwechselspieler brachten frischen Wind, Stanojevic avancierte mit seinem Siegtor zum Joker. „Wir haben wieder einmal bewiesen, dass wir einfach nicht lockerlassen“, freute sich Seethaler. Bereits am Dienstag (19.30 Uhr) erwartet der FCA in der fünften Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene den FC Schwabing – in der Liga gab es am zweiten Spieltag einen 3:1-Heimsieg. (guv)

SpVgg Kammerberg - FC Aschheim 0:1 (0:0) Aschheim: Westner - Schubert, Ketikidis, D. Müller (63. V. Contento) - Finke (63. Takiris), Petermeier (90.+1 Willer), Luzzi (59. Stanojevic), P. Müller (73. Riepen), Baumgärtel - De Marco, Özgül.

Tor: 0:1 Stanojevic (90.+3) - Zeitstrafe: Özgül (88.).

Schiedsrichter: Marc Skarica (SV Stammham) – Zuschauer: 80.