Aschheim vergibt viele Chancen und dreht dennoch das Spiel

Der FC Aschheim besiegte Kellerkind Siegsdorf knapp. – Foto: Marc Marasescu

Am Ende war es Vincenzo Contento egal, wie viele Torchancen seine Schützlinge im Heimspiel gegen den TSV Siegsdorf vergeben oder wie oft sie aussichtsreiche Angriffe nicht klug genug zu Ende gespielt hatten. Wichtig war dem Trainer des FC Aschheim nur, dass seine Fußballer mit ihrem 2:1-Erfolg weitere drei Punkte einfuhren und dem zeitgleich ebenfalls siegreichen Bezirksliga-Spitzenreiter VfB Forstinning auf den Fersen blieben.

„Wir haben uns nicht ausreichend belohnen können, aber dann das Spiel zum Glück trotzdem gedreht. Aber eigentlich hätten wir wirklich noch höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen“, sagte der FCA-Coach. Nachdem die Gäste-Abwehr nach einem Pass von Didier Nguelefack den Abschluss von Antonio Saponaro in höchster Not geblockt (11.), Saponaro seinen Distanzschuss zu zentral angesetzt hatte (15.), vergab der Tabellenletzte eine Topchance, als Elias Mayer einen Flankenball von Felix Brandner aus drei Metern vorbei köpfte (17.).