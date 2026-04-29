Aschheim trennt sich sofort von Co-Trainer Huber und Trabelsi

Trainer Vincenzo Contento (Aschheim) ärgert sich, enttaeuscht schauend, Enttaeuschung, Frustration, disappointed, pessimistisch, Einzelbild, Aktion, Action – Foto: Sven Leifer

Der FC Aschheim verlängert mit Trainer Vincenzo Contento. Doch Co-Trainer Stefan Huber und Ersatzkapitän Suheyp Trabelsi müssen sofort gehen.

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim starten nach zwei bitteren Rückschlägen einen weiteren Versuch, um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation endgültig perfekt zu machen. Der Tabellenzweite benötigt am drittletzten Spieltag einen Heimsieg gegen den TSV Ebersberg (Donnerstag, 19.30 Uhr), damit Verfolger TuS Holzkirchen der Mannschaft nicht doch noch gefährlich werden kann.

Spitzenreiter VfB Forstinning verhinderte am Mittwoch beim 2:2 in Peterskirchen dank eines Treffers in der Nachspielzeit seine erste Niederlage – und musste die Meisterfeier vertagen. Der FCA (62 Punkte) erhält sich mit einem Dreier gegen Ebersberg und mit einem Erfolg eine Woche später im direkten Duell beim VfB (70 Punkte) die theoretische Chance, Forstinning beim Saisonfinale noch abzufangen.

Der Tabellen-13. Ebersberg hat nur drei Punkte mehr auf dem Konto als Schlusslicht TSV Siegsdorf auf dem direkten Abstiegsplatz, geht aber nach fünf Partien in Serie ohne Niederlage mit Selbstvertrauen in das Duell mit dem Favoriten.

Die Verantwortlichen des FC Aschheim stellen derweil die Weichen für die neue Saison und einigten sich unter anderem mit Trainer Vincenzo Contento auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Der Klub meldete in der wichtigen Personalie Vollzug und bestätigte auch den Verbleib von Ex-Profi Diego Contento. „Das ist beides fix“, sagte der Vorsitzende Matthias Trägner, der zudem Stefan Huber und Suheyp Trabelsi verabschiedete und dem Duo für seinen Einsatz dankte.

Co-Trainer Huber und der ebenfalls scheidende Ersatzkapitän Trabelsi stehen einer Vereinsmitteilung zufolge „ab sofort nicht mehr zur Verfügung“. Man habe entschieden, „die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, hieß es. Trägner: „Beide haben hervorragende Arbeit geleistet und ihren Anteil daran, dass die Mannschaft in dieser Saison oben mitspielt. Zugleich möchten wir mit dieser Entscheidung frühzeitig die Weichen stellen und Planungssicherheit schaffen.“

Huber wird – das ist schon länger bekannt – Chefcoach bei Bezirksligist SpVgg Altenerding. Neu ist die Nachricht, dass ihn Trabelsi in den Nachbarlandkreis als spielender Co-Trainer begleitet. Der 29-jährige Trabelsi war 2023 vom Ortsrivalen SV Dornach gekommen.

Huber-Nachfolger wird im Vorgriff auf die nächste Saison Gökhan Karakaya. Der 45-Jährige war zuletzt in der Saison 2024/2025 als Chefcoach beim FC Anadolu Bayern (Kreisklasse 3 München) tätig und steht beim Spiel gegen Ebersberg erstmals als Co-Trainer an der Seitenlinie. „Wir wollen alle Kräfte bündeln und jetzt unbedingt die Relegation klarmachen“, sagte Matthias Trägner: „Wir planen fleißig weiter – das gilt auch für mögliche Neuzugänge.“