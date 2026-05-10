Aschheim steht in der Aufstiegsrelegation

Schrecksekunde: FCA-Torhüter Arben Kuqi entschärft einen Lupfer des Forstinningers Daniele Ciarlesi (rot). – Foto: Sro

Das 1:1 in Forstinning reichte dank Holzkirchens Niederlage. Trainer Contento ist „mega-stolz" auf sein Team nach drei Niederlagen in Serie.

Es ist vollbracht: Dank eines 1:1-Unentschiedens beim Meister VfB Forstinning haben sich die Fußballer des FC Aschheim die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation gesichert und dabei von der 1:2-Niederlage des Rangdritten TuS Holzkirchen beim TSV Ampfing profitiert. „Ich bin erleichtert und mega-stolz auf die Jungs – sie haben echt Moral gezeigt“, freute sich Trainer Vincenzo Contento über den so wichtigen Punktgewinn nach drei Niederlagen in Serie: „Jetzt genießen wir diesen Moment, und ab der nächsten Woche bereiten wir uns auf die Reise Relegation vor.“

Obwohl mit Antonio Saponaro (der angeschlagene Torjäger wollte kein Risiko eingehen), Teeo Pejazic (Magenprobleme) und Didier Nguelefack (kam direkt von der Arbeit zum Spiel) drei Offensive fehlten und so der 41-jährige Domenico Contento in vorderster Front zu seinem ersten 90-Minuten-Einsatz in der Bezirksliga seit September 2024 kam, entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe. „Mimo hat super durchgehalten und war für uns gerade auch mit seiner Erfahrung sehr wichtig“, sagte Coach Contento.

Beide Mannschaften starteten mit viel Tempo in die Partie, und die Aschheimer mussten erstmals durchatmen, als sich Daniele Ciarlesi auf der rechten Angriffsseite behauptete und mit seinem Lupfer an Torwart Arben Kuqi scheiterte (11.). Die Gäste wiederum gingen mit ihrem ersten klaren Abschluss gleich in Führung: Mehmet Ekici eroberte im Mittelfeld gegen aufgerückte Forstinninger und Dzemo Sefidanoski den Ball, zog sofort in Richtung Tor und hämmerte die Kugel aus 17 Metern in die Maschen (17.). Sefidanoski revanchierte sich kurz darauf, als er seinerseits aus 20 Metern flach abzog und Kuqi dabei offensichtlich etwas überraschte (19.).

Marcel Schütz zwang VfB-Torwart Endri Kola bei seinem Schuss vom linken Strafraumeck zu einer Parade (23.), und der freie Ciarlesi erwischte den Ball nach einer Ecke nicht richtig mit dem Kopf (40.). „Im Großen und Ganzen war es ein sehr gutes Bezirksliga-Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wir können wirklich zufrieden sein“, Vincenzo Contento. Die besten Möglichkeiten in der zweiten Hälfte hatten Mike Opara (59.) für Forstinning und Aschheims Burhan Mustafov, der aus 16 Metern den Pfosten traf (68.).

VfB Forstinning – FC Aschheim 1:1 (1:1) Aschheim: Kuqi – Bajraktari, Monzonis Montilla, Schubert, Wimmer (74. A. Contento) – Ekici, Mustafov – Schütz (84. Nguelefack), Idrizovic, Di. Contento – Do. Contento Tore: 0:1 Ekici (17.), 1:1 Sefidanoski (19.) Schiedsrichter: Xaver Fabisch (SV Seehausen) – Zuschauer: 295