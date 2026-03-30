Aschheim siegt klar gegen Peterskirchen – Vincenzo Contento kritisch

Antonio Saponaro und der FC Aschheim bleiben weiter an Spitzenreiter Forstinning dran. – Foto: Sven Leifer

In ihrem ersten Bezirksliga-Heimspiel auf Rasen diesem Jahr haben die Fußballer des FC Aschheim nichts anbrennen lassen: Nach einem ungefährdeten 3:0-Erfolg über den TSV Peterskirchen sitzen sie Spitzenreiter dem VfB Forstinning weiter im Nacken. Obwohl seine Elf dabei bereits zum elften Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieb und auch in der letzten halben Stunde mit einem Mann weniger keine Probleme bekam, war Trainer Vincenzo Contento nicht komplett zufrieden: „Wir haben mit angezogener Handbremse gespielt und ein paar Fehler zu viel gemacht. Auch der Spielaufbau lief nicht so flüssig.“

Dennoch hatte der Tabellenzweite das Ganze weitestgehend im Griff. Hinten wurde Torwart Arben Kuqi selten geprüft, vorne erarbeiteten sich die Platzherren regelmäßig Torchancen – wenn auch nicht unbedingt im Minutentakt. Nach einem langen Pass von Mehmet Ekici, einer zu kurzen Abwehr der Gäste und einem Zuspiel von Didier Nguelefack brachte Teejo Pejazic den Favoriten mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in Führung (20.). Das 2:0 erzielte der FCA mit freundlicher Unterstützung von Peterskirchens Keeper Markus Mittermaier, der den haltbaren Schrägschuss von Nguelefack durchrutschen ließ (40.).