Aschheim peilt weiter 51-Punkte-Marke an Fußball

Den Bezirksliga-Fußballern des FC Aschheim bieten sich noch drei Chancen, die maue Rückrunden-Bilanz aufzupolieren – im Heimspiel gegen den TSV Rohrbach (Freitag, 19.30 Uhr) soll daher auf jeden Fall ein Sieg her. Am Ende der Hinserie hatten die Aschheimer als Tabellendritter bereits einen Zähler mehr (32) auf dem Konto als die Rohrbacher aktuell (31), in der Rückrunde tütete der noch von der Abstiegsrelegation bedrohte Rangelfte bis dato alllerdings sieben Punkte mehr ein (19) als der FCA (12).