Aschheim mit breiter Brust nach Peterskirchen

Der FC Aschheim hat einen Lauf und da ist es logisch, dass er vor keinem Gegner Angst hat. Nun geht es mit maximal breiter Brust und 17 Punkten aus sieben Spielen ohne Niederlage zum TSV Peterskirchen (Samstag, 18 Uhr), der nach den ersten Eindrücken der Bezirksliga Ost zumindest zur erweiterten Spitze gehört.

Peterskirchen hat am vergangenen Wochenende mit 2:1 in Dorfen gewonnen und in den letzten vier Partien stolze zehn Punkte gesammelt. Das ist den Aschheimern natürlich nicht entgangen und Trainer Stefan Huber warnt vor einem harten Stück Arbeit. Peterskirchen gehört definitiv zu den Mannschaften, die an einem guten Tag jeden schlagen können. Und Aschheim möchte ungeschlagen bleiben.

Personell wird es in der finalen Phase der bayerischen Sommerferien eher enger als besser. Mit Hannes Wimmer und Falk Schubert haben sich zwei weitere Spieler in den Urlaub verabschiedet. Dafür kommt Angreifer Antonio Saponaro zurück und der ist so fit, dass man ihn auch gleich wieder aufstellen kann. Huber hat also nicht die ganz große Auswahl, aber in der ersten Elf eben auch eine ganze Menge Qualität.

In Peterskirchen muss man wohl wieder eine gut stehende Defensivtruppe knacken. Geht man nicht in Führung, könnte es wieder auf ein Geduldsspiel hinauslaufen. Für Huber ist das eher Kompliment und auch irgendwo das gewohnte Bild: „Gegen uns spielen doch die wenigsten Mannschaften offensiv.“ (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob, Bajraktari, D. Contento, Müller, Pancic, Wolf (Mustafov), Antonic, Idrizovic, Trabelsi, Saponaro, Nguelefack.