Aschheim ist enttäuscht über Rückrunde

„Wir haben uns das nach der hervorragenden Hinserie sicher anders vorgestellt und sind natürlich enttäuscht – aber wir können immer noch auf maximal 50 Punkte kommen und damit eine genauso gute Runde spielen wie vergangene Saison“, sagt Aschheims Sportlicher Leiter Denis Hartmann, der nach nur einem Sieg aus den zurückliegenden fünf Partien noch der großen Chance nachtrauert, mit – mindestens – 51 Zählern die bisher beste Bezirksliga-Spielzeit der Klubgeschichte hinzulegen.

Nach dem 3:1-Erfolg bei SK Srbija München in der Vorwoche soll also gegen die Freisinger erneut ein Dreier her. „Beim 3:1 in der Hinserie haben wir gesehen, dass wir sie schlagen können“, ist Hartmann zuversichtlich. Auch der Tabellenvierte (55 Punkte) hat nach einer starken Hinrunde nachgelassen – allerdings längst nicht in dem Maße wie der FC Aschheim (47). Nach zwei Auswärtssiegen in Feldmoching (3:0) und Eichstätt (1:0) unterlag die Mannschaft zuletzt daheim dem SV Untermenzing mit 0:3.