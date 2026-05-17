Aschheim geht mit Negativserie in die Relegation: "Schlechte Leistung"

– Foto: Sven Leifer

„Die Jungs waren ja schon auf der sicheren Seite, aber wir wollten das Spiel unbedingt nutzen, um uns auf die Relegation vorzubereiten – das ist gründlich schiefgelaufen“, sagte Aschheims Sportlicher Leiter Denis Hartmann nach der blamablen Vorstellung des Tabellenzweiten.

In der letzten Partie einer immer noch beeindruckenden Bezirksliga-Saison haben die Fußballer des FC Aschheim eine 0:3-Niederlage gegen den TSV Zorneding kassiert und steigen somit nach einer Negativserie von fünf Spielen ohne Sieg in die Aufstiegsrelegation ein. Dort empfängt die Mannschaft an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) in der ersten Runde den Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld.

Der Favorit schaffte es über die gesamte Distanz der Begegnung nicht, sein Potenzial abzurufen. Der TSV Zorneding hatte im Fernduell mit Schlusslicht TSV Siegsdorf den direkten Abstieg vor Augen und kämpfte um jeden Meter Boden – in der Hoffnung, den letzten rettenden Strohhalm ergreifen zu können.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Torchancen auf beiden Seiten kippte das Spiel nach der Pause in Richtung der Gäste. Unmittelbar zuvor hatte FCA-Keeper Pascal Jakob schon zupacken müssen, in der 55. Minute ging Zorneding dann prompt in Führung: Torschütze Tobias Savary erlief dabei einen für den unaufmerksamen Burhan Mustafov gedachten und zu kurz geratenen Rückpass von Jose Monzonis Montilla. Beim vorentscheidenden 0:2 durch Marco Rastel monierten die Aschheimer vergeblich eine Abseitsposition (71.), und beim dritten Gegentreffer war ihre Abwehr ein zweites Mal nicht auf der Höhe. Nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte wollte Blendart Bajraktari den an sich harmlosen Ball seinem Torwart überlassen, blieb weg, und Savary reagierte schneller als Jakob (83.).

„Wir hatten keine Ideen und haben keine Lösungen gefunden, um das Spiel an uns zu reißen – das war einfach eine schlechte Leistung“, sagte Denis Hartmann. (guv)

FC Aschheim – TSV Zorneding 0:3 (0:0) Aschheim: Jakob – Bajraktari, Monzonis Montilla, Luzzi (70. Schubert), A. Contento – Mustafov, Idrizovic – Schütz (62. Wimmer), Antonic (70. Saponaro), Nguelefack – Do. Contento Tore: 0:1 Savary (55.), 0:2 Rastel (71.), 0:3 Savary (83.) – Schiedsrichter: Pascal Hohberger (SV Kranzberg) – Zuschauer: 100