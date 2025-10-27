Aschheim bleibt im achten Saisonspiel ohne Gegentor

Aschheim – Zum Abschluss der Hinrunde hat sich das führende Bezirksliga-Quartett um Herbstmeister VfB Forstinning keine Blöße gegeben: Die Fußballer des FC Aschheim blieben dabei dank des 3:0-Auswärtssieges gegen den TSV Zorneding bereits zum achten Mal in dieser Saison ohne Gegentor.

Der Tabellenzweite gewann die Partie bei einem durchaus unbequemen Kontrahenten vor allem aufgrund des deutlich besseren zweiten Durchgangs – und fand dank Türöffner Antonio Saponaro auf die Siegerstraße. Aschheims Angreifer erzielte am Ende der ersten Hälfte auf Vorarbeit von Burhan Mustafov (45.+2) seinen zwölften Saisontreffer, nachdem er zuvor bereits mit einer Topchance an Keeper Michael Pohn gescheitert war (36.). Die beste Gelegenheit für die Heimelf vor der Pause vergab Julian Ullrich, der in aussichtsreicher Position aus 16 Metern knapp verzog (45.). „Kompliment an Zorneding, die Mannschaft war sehr gut vorbereitet. Aber wir haben das Geduldsspiel dann doch verdient für uns entschieden“, sagte FCA-Trainer Vincenzo Contento.

Nach dem Seitenwechsel musste FCA-Torwart Pascal Jakob eigentlich nur nach Zornedinger Standards eingreifen, denn die Gäste erarbeiteten sich mit zunehmender Spielzeit eine deutliche Überlegenheit und auch mehr Gelegenheiten im gegnerischen Strafraum.