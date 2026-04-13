Ascherbach setzt von Abstiegszone ab - Serter trifft doppelt gegen ESV SG Wildenroth dominiert über 90 Minuten von Dieter Metzler · Gestern, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die Fußballerinnen der SG Ascherbach (lila Trikots) im Spiel gegen den TSV neuried (in Weiß). – Foto: Dagmar Rutt

Alina Serter traf doppelt gegen den ESV München-Freimann. Überacker II verschoss einen Elfmeter und verlor unglücklich zu Hause. Frauenfußball kompakt.

Durchwachsene Bilanz am Wochenende für die Frauenfußball-Teams aus dem Landkreis: Während die SG Ascherbach und die SG Wildenroth/Aich wichtige Siege einfuhren, musste Überacker II eine bittere Heimniederlage hinnehmen. In der A-Klasse reichte es für die SG Puch/Biburg/Olching nur zu einem Remis, Gröbenzell/Lochhausen holte dagegen einen knappen Auswärtssieg. ESV München-Freimann – SG Ascherbach 1:2 (1:1) – Die Freude bei der SG Ascherbach über die Führung durch Alina Serter währte nur kurz. Bereits drei Minuten später glich Sabine Schönberger für die Gastgeberinnen aus, mit dem 1:1 ging es auch in die Pause. In einem ausgeglichenen zweiten Durchgang machte Serter dann erneut den Unterschied: Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte die Torjägerin den 2:1-Siegtreffer und festigte damit den Mittelfeldplatz der Spielgemeinschaft aus Gröbenzell und Puchheim.

RW Überacker II – SG Eglfing/Peißenberg 0:1 (0:0) – Gegen den Gegner aus der unteren Tabellenhälfte habe seine Mannschaft die Partie eigentlich im Griff gehabt, berichtete RW-Trainer Maximilian Libal. Aus dem Spiel heraus erspielte sich Überacker zwar nur wenige Chancen, bei Standards wurde es aber immer wieder gefährlich. Doch Gästetorhüterin Judith Schneider war zur Stelle. Auf den Kopf gestellt wurde die Begegnung dann durch einen berechtigten Foulelfmeter für Eglfing, den Magdalena Schuster sicher verwandelte. Überacker erhöhte danach mit drei Stürmerinnen den Druck, scheiterte aber selbst vom Punkt – der Ball landete am Pfosten. „Unser Anlaufen war vergeblich, eine ärgerliche Niederlage“, sagte Libal. SG Isarwinkel – SG Wildenroth/Aich 0:3 (0:2) – Über die gesamten 90 Minuten habe seine Mannschaft die Gastgeberinnen im Griff gehabt, sagte SG-Trainer Jürgen Schamberger – „trotz des für meine Mädels ungewohnten Kunstrasenplatzes“. Bereits in der Anfangsphase hätte seine Elf höher führen können. Nach zwölf Minuten erzielte Lina Appelt die verdiente Führung, kurz vor der Pause erhöhte Lisa Schmölzl auf 2:0. Ein schmeichelhafter Zwischenstand aus Sicht der Gastgeberinnen, wie Schamberger fand. Durch mehrere Wechsel ging bei Wildenroth/Aich im zweiten Durchgang etwas der Spielfluss verloren. Drei Minuten vor Schluss machte Schmölzl schließlich mit dem 3:0 alles klar.