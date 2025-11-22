Ascher und Gruber liefern sich Torjägerduell im Gerd-Müller-Stadion

Im Spitzenspiel zwischen TSV Nördlingen und FC SF Schwaig treffen die beiden Top-Torjäger der Bayernliga am Samstag aufeinander.

Mit dem TSV Nördlingen erwartet am heutigen Samstagnachmittag eines der aktuell spielstärksten Teams den FC SF Schwaig. Spielbeginn ist im Gerd-Müller-Stadion um 14 Uhr.

Die rund 10 000 Zuschauer fassende Arena im Rieser Sportpark wurde am 19. Juli 2008 anlässlich des 100. Geburtstages der Nördlinger Fußballabteilung auf den Namen des berühmtesten Sohns der Stadt benannt. Der am 15. August 2021 verstorbene „Bomber der Nation“ war damals beim Gastspiel des FC Bayern natürlich anwesend. Unterbrochen vom Abstecher in die Landesliga in der Saison 21/22 ist der TSV Nördlingen seit 2018 Bayernligist. In ihrer nunmehr sechsten Saison in der fünfthöchsten Liga präsentieren sich die Nördlinger seit Wochen in Topform.

Fünf Siege und ein Remis haben sie in Serie eingefahren. Darunter ist auch der 3:2-Sieg bei Tabellenführer 1860 München 2. Zuletzt gelang ein 3:2 beim Nachbarn in Gundelfingen, die letzte Niederlage datiert mit 1:3 in Hauzenberg am 3. Oktober. „So eine Serie musst du in der Liga erst einmal schaffen“, meint dazu auch Schwaigs Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck. „Es gibt eh keine leichten Gegner in dieser Bayernliga, und jeden musst du gleichermaßen ernst nehmen“, betont er.

Das Hinspiel haben die Sportfreunde 3:1 gewonnen. Das war am dritten Spieltag der zweite Saisonsieg. Daniel Gaedke und Raffael Ascher mit einem Doppelpack waren die Torschützen. Top-Torjäger Ascher steht in der Liga-Wertung mit zwölf Treffern auf Rang drei. Angeführt wird diese Rangliste von Nördlingens Simon Gruber mit 15 Treffern. Mit Alexander Schröter (7 Tore) hat Nördlingen noch einen zweiten gefährlichen Angreifer in seinen Reihen. Sowohl der Torjäger der Sportfreunde, als auch die beiden Nördlinger haben neben ihrer Treffsicherheit noch eines gemeinsam – sie sind absolute Eigengewächse ihrer Clubs.

„Mit Gruber und Schröter hat Nördlingen wohl mit die beste Offensive der Liga“, beschreibt „Wiggerl“ Donbeck, was da auf sein Team zukommt. „Wir haben es defensiv in den letzten Spielen ganz gut gemacht, so musste nach dem Wechsel zwischen den Pfosten Leon Markert gar nicht so wahnsinnig viel halten, aber was auf sein Tor gekommen ist, das hat er sehr gut gelöst“, blickt Donbeck auf das 1:1 in Landsberg und den 1:0-Sieg gegen Hauzenberg zurück. Er weiß, „im Verwerten unserer Tormöglichkeiten haben wir Verbesserungsbedarf, immerhin ist Tim Schels nach überstandener Verletzung wieder eine Alternative“.Tipp: 1:1