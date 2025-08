Ascher trifft doppelt: Schwaig feiert ersten Bayernliga-Heimsieg

Mit ganz viel Selbstbewusstsein im Gepäck gehörte die erste Chance den Gastgebern. Gleich in der 1. Minute hatte Raffi Ascher auf den aufgerückten Hesch geflankt, der beförderte haarscharf den Ball mit links knapp am Pfosten vorbei. In der 12. Minute die nächste Top-Chance für den Aufsteiger. Daniel Gaedke flankte auf den Kopf von Bilal Ibrahim. Doch Nördlingens Keeper Daniel Martin entschärfte die Kugel.

Nach dem ersten Bayernligasieg in Hauzenberg konnte der FC Schwaig diesmal immerhin eine Woche regenerieren. Gegen Nördlingen waren die Mannen von Wiggerl Donbeck das eindeutig bessere Team und bezwangen den TSV Nördlingen hochverdient 3:1 (1:1). Erneut mussten die Sportfreunde auf den weiterhin angeschlagenen Sebastian Hofmaier verzichten. Über die Außen verteidigten diesmal Linus Hesch (links) und Mathias Leiber (rechts). Ansonsten änderte Donbeck nichts an seiner Siegermannschaft.

Glück hatten die Gäste in der 19. Minute. Nach einem Schwaiger Eckball entwickelte sich ein wahres Scheibenschießen. Gaedkes Schuss wurde auf der Linie geklärt, und beim zweiten Nachschuss reklamierte der Schwaiger Anhang Handspiel. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Florian Islinger blieb stumm, kein Elfmeter für Schwaig. Stattdessen besorgten die Gastgeber die Führung aus dem Spiel heraus. Gaedke spielte durch die Schnittstelle, Ascher zog unhaltbar aus zwölf Metern ab, 1:0. In der 38. Minute hätte Ascher eigentlich einen Doppelpack schnüren müssen. Nach einer Flanke von Ibrahim schlug er nur knapp am Ball vorbei, dieser landete neben dem Nördlinger Gehäuse. Die Gäste tauchten bis auf einen harmlosen Kopfball bislang nicht vor dem Schwaiger Tor auf. In der 44. Minute aber gab‘s Ecke für den TSV. Der Ball wurde perfekt zurückgelegt, für Mario Taglieber, und der besorgte unhaltbar und aus dem Nichts den Ausgleich.

Zwar hatte Nördlingen auch kleinere Möglichkeiten, Schwaig aber war stets gefährlicher. Bei einem Eckball in der 62. Minute stieg Ascher am Fünfmeterrraum am höchsten und ließ dem Nördlinger Keeper erneut keine Chance. Ascher schnürte seinen nächsten Doppelpack und brachte die Hausherren wieder mit 2:1 in Führung.

Nur sieben Minuten später wäre auch ein Dreierpack möglich gewesen. Gaedke hatte den Ball am Keeper vorbeigelegt. Allerdings war der Ball für Ascher auf der Linie extrem schwer anzunehmen, und Ascher schoss drüber.

Nun gabs Großchancen am laufenden Band. Nur drei Minuten später ließ Gaedke den Ball auf Vincent Sommer abtropfen. Dessen Ball aber landete nur am Pfosten. In der 84. Minute scheiterte Ascher zunächst an Torhüter Martin.

Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit machte Schwaig alles klar. Mit einer überragenden Grätsche schnappte sich Ascher den Ball in der eigenen Hälfte, spielte auf Gaedke. Der Ex-Buchbacher lief von der Mittellinie aus alleine auf den Nördlinger Keeper zu und schob überlegt zum 3:1 ein. So feiert Schwaig den zweiten Sieg im dritten Bayernligaspiel.

Am kommenden Dienstag um 19 Uhr erwartet Schwaig in der zweiten Toto-Pokal-Runde Drittligist Ingolstadt.