Ascher-Hattrick gegen Türkgücü – Schwaig feiert souveränen Sieg

Der FC Schwaig besiegte Türkgücü München klar. – Foto: Simon Eiler

Das Trainerteam um Chefcoach Wiggerl Donbeck und Co-Trainer Walter Werner ließ dieselbe Startelf wie gegen Pipinsried beginnen. Auf dem engen Kunstrasenplatz übernahm Schwaig schnell das Kommando und setzte die tief stehenden Gastgeber unter Druck. In der 2. Minute spielten Noah Brill und Felix Günzel auf der linken Seite Doppelpass, Brill legte die Kugel nach innen, doch Torwart Leon Walch parierte Günzels Schuss aus sechs Metern. Walch war auch zur Stelle, als Tim Schels nach einem Eckball aus sieben Metern zum Schuss kam.

Mit einem 4:0-Auswärtssieg im Gepäck kehrte der FC Schwaig am Samstag von seinem Gastspiel beim Regionalliga-Absteiger Türkgücü München zurück und belegt nun mit 38 Punkten Tabellenrang neun. Damit hat der Bayernliga-Aufsteiger einen weiteren Schritt in Richtung vorzeitiger Klassenerhalt getan.

Türkgücü stand sehr tief. Lediglich Mittelstürmer Matjia Radonjic versuchte, den Schwaiger Spielaufbau zu stören. In der 18. Minute rückten die Gastgeber schnell nach vorne, und Sahin Bahadir probierte es mit einem Fernschuss aus 20 Metern, der aber einen halben Meter über das Tor ging.

Kurz vor der Halbzeit wurden die Schwaiger Bemühungen belohnt. Die Gäste fingen einen Vorstoß ab, Gaedke passte den Ball auf die rechte Seite, wo ihn Tobi Jell in den Lauf von Vincent Sommer spielte. Der nahm den Kopf hoch, legte im richtigen Moment quer, sodass Ascher den Ball aus sechs Metern am herausstürmenden Torwart Walch vorbei zum 1:0 ins Netz schieben konnte.

Torwart Walch ist Türkgücüs Bester

Jetzt mussten die Gastgeber ihre defensive Spielweise aufgeben, und Schwaig hatte deutlich mehr Platz zum Kombinieren. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel spielte Sommer mustergültig Jell auf dem rechten Flügel frei, der direkt in den Lauf von Gaedke passte. Gaedke lief alleine auf den Torwart zu, scheiterte aber an Walch. Auch den Nachschuss von Sommer parierte Türkgücüs bester Spieler.

In der Folge überließ Schwaig dem Gastgeber die Initiative. Richtige Gefahr entstand daraus keine, denn zwei, drei Fernschüsse waren eine sichere Beute von Torwart Felix Thiel. Er war es auch, der den zweiten Treffer vorbereitete. Er bediente mit einem weiten Ball den auf der linken Seite gestarteten Robert Rohrhirsch, der mit viel Gefühl Torwart Walch aus 18 Metern überlupfte. Rohrhirschs Schuss klatschte an die Latte, sprang ins Feld zurück, wo Ascher lauerte und ihn aus sechs Metern zum 2:0 einschoss.

Das war die Entscheidung. Zwar trafen die Gastgeber mit einem Schuss aus 20 Metern noch die Latte, aber sonst spielte nur noch Schwaig. In der 86. Minute legte Rohrhirsch den Ball in den Lauf des eingewechselten James Timbana, der seinen Gegenspieler mit einem Haken ins Leere laufen ließ und die Kugel quer auf Ascher legte. Er ließ zwei Gegenspieler aussteigen und vollstreckte in Torjägermanier zum 3:0.

Doch damit nicht genug. In der 90. Minute spielten die Gäste einen perfekten Konter. Rohrhirsch bediente Ascher, der allein aufs Tor zulief, aber uneigennützig auf Timbana ablegte. Schwaigs Youngster erzielte aus acht Metern seinen ersten Bayernliga-Treffer zum 4:0-Endstand.