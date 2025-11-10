Ascher erlöst FC SF Schwaig spät – Aufsteiger erkämpft sich Punkt bei Topteam TSV Landsberg

Das Trainerteam um Wiggerl Donbeck und Walter Werner stellte die Startelf im Vergleich zu vergangener Woche auf fünf Positionen um. Leon Markert spielte für Maxi Huber im Tor, Hannes Empl ersetzte den verletzten Mathias Leiber in der Innenverteidigung. Auf den beiden Außenverteidigerpositionen begannen Tobi Jell rechts und Philipp Gau links. Und Schwaig kam gegen den Favoriten gut ins Spiel, verteidigte kompromisslos und setzte Akzente in der Offensive.

Mit einem verdienten 1:1 kehrte der FC Schwaig von seinem Gastspiel beim Tabellenzweiten TSV Landsberg zurück und errang damit einen wichtigen Zähler gegen eines der Topteams der Bayernliga Süd. Nach der deutlichen Niederlage in Kirchanschöring zeigte der Aufsteiger die richtige Reaktion und belohnte sich durch einen späten Treffer von Raffael Ascher für seine couragierte Leistung.

In der 8. Minute setzte sich Vincent Sommer schön gegen seinen Gegenspieler durch, zog aus 16 Metern ab, doch Torwart Leopold Leimeister war auf dem Posten und entschärfte das Geschoss. Doch in der 22. Minute gingen die Gastgeber 1:0 in Führung. Der starke Florian Pflügler rutschte auf dem seifigen Geläuf aus, verlängerte deshalb den Ball über Hannes Empl hinweg in Richtung eigenes Tor. Landsbergs Mittelstürmer Jeton Abazi, der nicht im Abseits stand, nutzte die Möglichkeit und lupfte den Ball geschickt über Torwart Markert hinweg zur frühen Führung für die Lechstädter.

Eine Minute später flankte Philipp Gau von links, Ascher erwischte die Kugel gerade noch mit dem Kopf, konnte aber Torwart Leimeister nicht bezwingen. So blieb es zur Halbzeit bei der knappen Führung für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel. Schwaig drängte auf den Ausgleich, Landsberg hielt voll dagegen. Ascher setzte sich nach einer knappen Stunde auf der rechten Seite durch, versuchte den gut stehenden Robert Rohrhirsch zu bedienen, doch der verpasste das Leder denkbar knapp. In der 71. Minute hatte der Schwaiger Anhang bereits den Torschrei auf den Lippen, als Ascher nach schöner Gau-Flanke zum Kopfball ansetzt, aber Leimeister im Tor der Gastgeber mit einer Glanzparade den Ausgleich verhindert.

Donbeck setzt voll auf Offensive

Schwaig versuchte nun noch einmal alles, um den so wichtigen Ausgleich zu erzielen. Trainer Donbeck brachte mit James Timbana eine zusätzliche Offensivkraft. In der 84. Minute setzten die Gastgeber wieder ein Zeichen in der Offensive, doch eine schöne Hereingabe brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Besser machten es die Gäste. Nach einer Ecke von Philipp Gau setzte sich Ascher im Stile eines Torjägers gegen zwei Gegenspieler durch und jagte die Kugel zum vielumjubelten 1:1 in die Maschen. Im Anschluss wurde die Partie hektisch und Schiedsrichter Tim Grunert verteilte neben zwei gelben Karten für Schwaig auch noch eine gelb-rote Karte für Landsbergs Benito Alisanovic. Kurze Zeit später pfiff er die Partie ab. Schwaig hatte sich den Punkt redlich verdient. Nach der Niederlage gegen Kirchanschöring war das die richtige Reaktion des Teams.