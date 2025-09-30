Ascher auch in der Bayernliga nicht zu stoppen – SVH-Stürmer lauert

Raffael Ascher (m.) und Simon Gruber (l.) teilen sich den ersten Platz, dicht gefolgt von Lukas Riglewski (r.). – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Raffael Ascher ist dort angekommen, wo er in der letzten Saison aufgehört hat: auf Platz eins der Torjägerliste. Allerdings diesmal in der Bayernliga Süd. Auch eine Liga höher scheint der Stürmer vom FC Sportfreunde Schwaig eine Torgarantie unterschrieben zu haben. Zuletzt traf der 29-Jährige in letzter Sekunde zum Ausgleich gegen Türkgücü München. Doch Ascher ist mit neun Toren nicht allein. Simon Gruber, vom TSV Nördlingen, durfte ebenfalls bereits neunmal jubeln. Beim SV Kirchanschöring sorgte der 28-Jährige zuletzt mit einem späten Doppelpack für den Punktgewinn seiner Mannschaft.

Der Mann weiß einfach, wo das Tor steht: Lukas Riglewski ist dem Führungsduo mit acht Treffern dicht auf den Fersen. Dem spielenden Co-Trainer des SV Heimstetten gelang im letzten Heimspiel gegen Türkspor Augsburg kurz vor Schluss der 2:1-Siegtreffer. Mitte September glänzte der erfahrende Stürmer mit einem Dreierpack gegen Türkgücü. Die Torschützenliste im Überblick: