Ascher auch in der Bayernliga nicht zu stoppen – SVH-Stürmer lauert

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Raffael Ascher ist dort angekommen, wo er in der letzten Saison aufgehört hat: auf Platz eins der Torjägerliste. Allerdings diesmal in der Bayernliga Süd. Auch eine Liga höher scheint der Stürmer vom FC Sportfreunde Schwaig eine Torgarantie unterschrieben zu haben. Zuletzt traf der 29-Jährige in letzter Sekunde zum Ausgleich gegen Türkgücü München.
Doch Ascher ist mit neun Toren nicht allein. Simon Gruber, vom TSV Nördlingen, durfte ebenfalls bereits neunmal jubeln. Beim SV Kirchanschöring sorgte der 28-Jährige zuletzt mit einem späten Doppelpack für den Punktgewinn seiner Mannschaft.
Der Mann weiß einfach, wo das Tor steht: Lukas Riglewski ist dem Führungsduo mit acht Treffern dicht auf den Fersen. Dem spielenden Co-Trainer des SV Heimstetten gelang im letzten Heimspiel gegen Türkspor Augsburg kurz vor Schluss der 2:1-Siegtreffer. Mitte September glänzte der erfahrende Stürmer mit einem Dreierpack gegen Türkgücü.
1. Raffael Ascher, FC Sportfreunde Schwaig: 9 Tore
1. Simon Gruber, TSV Nördlingen: 9 Tore
3. Lukas Riglewski, SV Heimstetten: 8 Tore
4. Alessandro Cazorla, FC Ismaning: 6 Tore
4. Markus Gallmaier, SV Schalding-Heining: 6 Tore
4. Leonhard Thiel, SV Erlbach: 6 Tore
7. Jeton Abazi, TSV 1882 Landsberg: 5 Tore
7. Dominique Girtler, SV Heimstetten: 5 Tore
7. Valdrin Konjuhi, FC Pipinsried: 5 Tore
7. Cristian Leone, TSV 1860 München II: 5 Tore und zwei weitere Spieler mit je fünf Treffern.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: