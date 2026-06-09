Aschenbrenner on fire – Geißinger auf Platz zwei

Lea Aschenbrenner on top! Die 26-Jährige ballerte Woche für Woche die gegnerischen Kästen voll. Am Ende steht sie bei beachtlichen 24 Toren. Alleine im Mai kam sie auf sieben Buden. Die 15 Kästen Erdinger sind völlig verdient. Prost!

Kristina Geißlinger vom ASV Rot am Inn kam auf 20 Treffer. Im Mai gelang der Knipserin zum Beispiel ein Dreierpack gegen die SG Hohenthann II. Ganz gereicht für den Platz an der Sonne hat es aber nicht ganz.