Aschenbrenner on fire – Geißinger auf Platz zwei

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisklasse in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Lea Aschenbrenner on top! Die 26-Jährige ballerte Woche für Woche die gegnerischen Kästen voll. Am Ende steht sie bei beachtlichen 24 Toren. Alleine im Mai kam sie auf sieben Buden. Die 15 Kästen Erdinger sind völlig verdient. Prost!
Kristina Geißlinger vom ASV Rot am Inn kam auf 20 Treffer. Im Mai gelang der Knipserin zum Beispiel ein Dreierpack gegen die SG Hohenthann II. Ganz gereicht für den Platz an der Sonne hat es aber nicht ganz.
Die Trias wird durch Katharina Groß komplettiert. Die Allach-Stürmerin kommt auf 18 Treffer in der diesjährigen Spielzeit. Chapeau für diese Leistung!
1. Lea Aschenbrenner, TSV Allach 09 München (KK 01 München): 24 Tore
2. Kristina Geißinger, ASV Rot am Inn (KK 03 Inn/Salzach): 20 Tore
3. Katharina Groß, TSV Allach 09 München (KK 01 München): 18 Tore
4. Sophia Hasenkopf, SG Neukirchen/Hammerau (KK 03 Inn/Salzach): 17 Tore
4. Marion Berndlmaier, TSV Peterskirchen (KK 03 Inn/Salzach): 17 Tore
6. Annemarie Eichner, SV Baiernrain-Linden (KK 02 Zugspitze): 14 Tore
6. Julia Helm, VfB Pörnbach (KK 04 Donau/Isar): 14 Tore
8. Michelle Pantoulier, TSV Allach 09 München (KK 01 München): 13 Tore
8. Antonia Staudt, TSV München-Ost/MSV Bajuwaren (KK 01 München): 13 Tore
10. Sandra Hofknecht, SV München Laim I (KK 01 München): zwölf Tore
und vier weitere Spielerinnen mit jeweils zwölf Toren
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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