Aschenbrenner führt: Die Elf des Jahres der KLC Hofgeismar-Wolfhagen Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Immenhausen

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Davor Marinic vom TSV Immenhausen III. Der Schlussmann wurde dreimal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. Die Dreierkette bilden David Aschenbrenner von der SG Elbetal II, Ozan Yahsi vom TSV Immenhausen III und Fynn Luca Hopf vom SV Burguffeln. Aschenbrenner wurde neunmal nominiert und gehört damit zu den Dauerbrennern dieser Auswahl. Yahsi kam auf acht Nominierungen, Fynn Luca wurde fünfmal in die Elf der Woche gewählt.

Im Mittelfeld führt Jonas Lang von der SG Elbetal II die Auswahl an. Der Mittelfeldspieler wurde achtmal nominiert und war damit einer der konstantesten Akteure der Liga. Neben ihm stehen Maurice Haenes vom SV Burguffeln mit fünf Nominierungen, Daniel Kleppe von der SG Diemeltal II mit fünf Nominierungen sowie Matthias Fritsch von der SG Elbetal II, der sechsmal in der Spieltagsauswahl vertreten war. Im Angriff steht Jens Brand vom TSV Carlsdorf II. Der Offensivspieler wurde fünfmal nominiert und führt den Angriff dieser Elf an. Neben ihm stehen Jakub Spiewak vom SV Burguffeln und Stefan Bachmann vom TSV Immenhausen III, die jeweils viermal in die Elf der Woche gewählt wurden.