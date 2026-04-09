Aschenbrenner durch Viererpack an der Spitze - Riegler dicht auf

Aschenbrenner (Mi.) zieht an allen vorbei, Riegler (li.) ist ihr dicht an den Fersen und Berndlmeier (re.) belegt den vierten Platz – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisklasse in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit 15 Treffern katapultiert sich Lea Aschenbrenner an die Spitze der Torjägerliste. Für den TSV Allach München war sie auch nach der Winterpause ein Torgarant. Besonders bemerkenswert war ihre Leistung beim 7:0-Sieg gegen den SC Vierkirchen. Hier erzielte sie einen Viererpack.

Dicht gefolgt wird die Stürmerin von Anna Riegler. Diese kommt auf 14 Treffer und mischt ordentlich im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER mit. In der Kreisklasse 04 ist sie damit unaufhaltbar.