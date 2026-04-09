Aschenbrenner durch Viererpack an der Spitze - Riegler dicht auf

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisklasse in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Mit 15 Treffern katapultiert sich Lea Aschenbrenner an die Spitze der Torjägerliste. Für den TSV Allach München war sie auch nach der Winterpause ein Torgarant. Besonders bemerkenswert war ihre Leistung beim 7:0-Sieg gegen den SC Vierkirchen. Hier erzielte sie einen Viererpack.
Dicht gefolgt wird die Stürmerin von Anna Riegler. Diese kommt auf 14 Treffer und mischt ordentlich im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER mit. In der Kreisklasse 04 ist sie damit unaufhaltbar.
An dritter Stelle befindet sich Katrin Neuberger. Diese hat weiterhin 12 Tore auf dem Konto. Der SV 66 Oberbergkirchen hatte nach der Winterpause bis dato keine Pflichtspiele. Ob Neuberger im April wieder so konstant trifft wie davor, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
1. Lea Aschenbrenner, Allach München (KK 01 München): 15 Tore
2. Anna Riegler, SF Steinsdorf (KK 04 Donau/Isar): 14 Tore
3. Katrin Neuberger, SV 66 Oberbergkirchen (KK 03 Inn/Salzach): 12 Tore
4. Marion Berndlmaier, TSV Peterskirchen (KK 03 Inn/Salzach): 11 Tore
5. Sandra Hofknecht, SV München Laim I (KK 01 München): 10 Tore
5. Sofia Posch, DJK Nußdorf (KK 03 Inn/Salzach): 10 Tore
7. Idelin Arnesen, Munich Irish Rovers FC (KK 01 München): 9 Tore
7. Tanja Hofknecht, SV München Laim I (KK 01 München): 9 Tore
7. Luca Licatti, BCF Wolfratshausen II (KK 02 Zugspitze): 9 Tore
7. Michelle Pantoulier, TSV Allach 09 München (KK 01 München): 9 Tore
7. Aura Scuto, SG Post-SV/ TSV Milbertshofen/ SC Amicitia II (KK 01 München): 9 Tore
und zwei weitere Spielerinnen mit jeweils neun Toren
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht auf FuPa?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!