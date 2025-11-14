Aschenbachs Reise zurück in die Zukunft

Der 34-Jährige, Co-Trainer und langjähriger Führungsspieler des SV Grün-Weiß, muss nach seinem Kreuzbandriss auch dieses Highlight von der Trainerbank aus miterleben. „Ich wäre erst in der nächsten Pokalrunde wieder auf dem Platz“, sagt er mit einem Augenzwinkern – wohl wissend, dass diese nächste Runde alles andere als selbstverständlich wäre. Doch ganz ausgeschlossen ist sie eben auch nicht.

Im kleinen Ort ist die Vorfreude greifbar. Helfer, Spieler, Fans – alle fiebern dem Duell gegen den Regionalligisten entgegen. „Jeder ist heiß auf das Spiel gegen Erfurt“, erzählt Aschenbach. „Deswegen war es wichtig, dass wir in der Liga zuletzt konzentriert waren, auch wenn in den letzten Wochen natürlich viel Erfurt im Kopf war.“ Der Pokalabend bedeutet für den letzten verbliebenen Landesklasse-Vertreter weit mehr als nur 90 Minuten Fußball: „Im Verein ziehen alle an einem Strang. Wir wollen jetzt als Mannschaft unseren Teil beitragen – ob beim Arbeitseinsatz am Donnerstag oder dann auf dem Platz. Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen und das Spiel lange offen halten.“

Vor elf Jahren stand Maik Aschenbach schon einmal einem RWE-Team gegenüber – damals noch als Spieler. „Ich erinnere mich noch gut, dass wir vor sehr vielen Zuschauern gespielt haben. Es war mein erstes Spiel gegen einen höherklassigen Gegner, etwas ganz Besonderes, dort auf dem Platz zu stehen“, sagt er. Damals endete die Partie standesgemäß mit 0:6 aus Sicht der Grün-Weißen, die Erfurter waren zu jener Zeit Drittligist. Doch diese Erfahrung prägt ihn bis heute – und hilft ihm nun, seinen jungen Mitspielern etwas mitzugeben: „Ich freue mich für die Jungs, dass sie so ein Erlebnis haben. Ich hoffe, sie gehen ohne Angst und mit Spaß rein. Ich weiß, wie sich das anfühlt – das Kribbeln, die Anspannung, aber auch die pure Freude.“

Kompakt, mutig und mit Herz

Taktisch erwartet Aschenbach ein Spiel, in dem Siemerode zunächst auf defensive Stabilität setzt, aber nicht nur mauern will: „Natürlich wollen wir Erfurt Paroli bieten und über Umschaltsituationen Nadelstiche setzen. Nur hinten reinstellen – das sind wir nicht. Das ist nicht unsere DNA“, betont er. Der kleine Rasenplatz in Siemerode dürfte für RWE ein ungewohntes Terrain sein. „Wir haben keinen Stadioncharakter hier, bei uns wird Fußball gearbeitet – gerade zu dieser Jahreszeit. Aber wir wollen auch spielerisch was zeigen, versuchen, Torchancen zu kreieren und bei Standards gefährlich zu werden.“

Dass der Favorit zuletzt in der Regionalliga eine kleine Durststrecke mit vielen Unentschieden durchmacht, sieht Aschenbach nicht unbedingt als Vorteil. „Das ist eher ein Nachteil für uns“, meint er. „Wenn Erfurt in der Liga alles gewonnen hätte, könnten sie uns vielleicht etwas lockerer nehmen. Jetzt aber wird jeder Spieler, der aufläuft, zeigen wollen, dass er in der Liga mehr Einsatzzeit verdient. Ich rechne mit der besten Elf.“

Traum vom kleinen Fußballwunder

Auf die Frage, welche Schlagzeile er nach Abpfiff gerne lesen würde, muss Aschenbach lachen: „‚Siemerode schlägt Erfurt überraschend, aber glücklich‘ – das wäre schön. Glücklich, weil Erfurt sicher mehr Chancen hätte. Aber wir wären weiter. Das wäre natürlich ein Traum.“ Realistisch betrachtet weiß der erfahrene Fußballer, dass die Hürde groß ist. „Wenn wir eine gute Leistung zeigen und knapp verlieren, könnte ich aber auch damit leben.“

Egal, wie das Spiel ausgeht – für Maik Aschenbach ist das Pokalduell gegen Rot-Weiß Erfurt mehr als ein Viertelfinale. Es ist ein Stück Fußballgeschichte in Grün-Weiß – und für ihn persönlich eine emotionale Reise zurück zu jenem Tag, an dem er als junger Spieler zum ersten Mal gegen die Großen ran durfte. Diesmal steht er an der Seitenlinie – mit der gleichen Leidenschaft, dem gleichen Feuer, nur eben mit einem etwas anderen Blick auf das Spielfeld.