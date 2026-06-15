Aschenau: Jugend-Individualtrainer von 1860 erweitert Trainer-Staff Markus Kölbl bildet gemeinsam mit Carsten Stockinger und Nico Retzer das neue Trainertrio des Kreisklassisten von Thomas Seidl · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

von links nach rechts: 2. Vorsitzender und Trainer Reservemannschaft Josef Wagner, Towarttrainer Werner Hacker, Co-Trainer Reservemannschaft Markus Hurm, Trainer Markus Kölbl, Trainer Carsten Stockinger, Spielertrainer Nicolai Retzer und Sportlicher Leiter Tobias Kappl – Foto: Verein

Markus Kölbl wird künftig gemeinsam mit Carsten Stockinger und Nico Retzer die erste Mannschaft des TSV Aschenau-Breitenhausen trainieren. Der 28-Jährigebringt dabei einiges an Erfahrung aus dem Nachwuchsbereich mit. Seit 2024 arbeitet er als Grundlagen- und Individualtrainer im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München. Zuvor war er als Sichtungstrainer im Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart tätig. Außerdem sammelte er in der Region bereits Erfahrungen als Jugendtrainer bei der SpVgg Ruhmannsfelden.

"Das Gesamtpaket aus Mannschaft, Trainerteam, sportlicher Leitung und dem vertrauten Umfeld hat mich überzeugt. Außerdem ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, Verantwortung im Herrenbereich zu übernehmen und gleichzeitig wieder näher an der Heimat tätig zu sein“, sagt Kölbl. Neben seiner Aufgabe beim Kreisklassisten möchte der UEFA-B-Lizenz-Inhaber auch weiterhin als Individualtrainer arbeiten. Sein Ziel ist es, die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren an junge Spielerinnen und Spieler sowie an Kinder- und Jugendtrainer weiterzugeben und damit die Talentförderung in der Region zu unterstützen.



Die abgelaufene Saison konnte der Klub als Aufsteiger auf einem ordentlichen 8. Platz in der Kreisklasse Regen abschließen. Zudem möchte sich der TSV Aschenau-Breitenhausen noch beim scheidenden Trainer Roman Dik bedanken. Hervorzuheben ist, dass der Routinier in der neuen Saison dem TSV als Aktiver erhalten bleibt.