Aschenau: Jugend-Individualtrainer von 1860 erweitert Trainer-Staff

Markus Kölbl wird künftig gemeinsam mit Carsten Stockinger und Nico Retzer die erste Mannschaft des TSV Aschenau-Breitenhausen trainieren. Der 28-Jährigebringt dabei einiges an Erfahrung aus dem Nachwuchsbereich mit. Seit 2024 arbeitet er als Grundlagen- und Individualtrainer im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München. Zuvor war er als Sichtungstrainer im Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart tätig. Außerdem sammelte er in der Region bereits Erfahrungen als Jugendtrainer bei der SpVgg Ruhmannsfelden.
"Das Gesamtpaket aus Mannschaft, Trainerteam, sportlicher Leitung und dem vertrauten Umfeld hat mich überzeugt. Außerdem ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, Verantwortung im Herrenbereich zu übernehmen und gleichzeitig wieder näher an der Heimat tätig zu sein“, sagt Kölbl. Neben seiner Aufgabe beim Kreisklassisten möchte der UEFA-B-Lizenz-Inhaber auch weiterhin als Individualtrainer arbeiten. Sein Ziel ist es, die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren an junge Spielerinnen und Spieler sowie an Kinder- und Jugendtrainer weiterzugeben und damit die Talentförderung in der Region zu unterstützen.
Die abgelaufene Saison konnte der Klub als Aufsteiger auf einem ordentlichen 8. Platz in der Kreisklasse Regen abschließen. Zudem möchte sich der TSV Aschenau-Breitenhausen noch beim scheidenden Trainer Roman Dik bedanken. Hervorzuheben ist, dass der Routinier in der neuen Saison dem TSV als Aktiver erhalten bleibt.
Auch die zweite Mannschaft bekommt Unterstützung. Mit Markus Hurm rückt ein weiterer Aschenauer ins Trainerteam auf. Der 29-Jährige übernimmt zur neuen Saison die Rolle des Co-Trainers an der Seite von Cheftrainer Josef „Yosh“ Wagner. Für Kontinuität sorgt Werner Hacker, der weiterhin als Torwarttrainer sowohl für die erste als auch für die zweite Mannschaft verantwortlich sein wird.
"Für die Saison 2026/2027 wünschen wir uns vor allem, dass unsere Mannschaft gesund bleibt, ihr Potenzial auf dem Platz zeigen kann und wir gemeinsam eine erfolgreiche und möglichst verletzungsfreie Spielzeit erleben", erklärt der neue sportliche Leiter Tobias Kappl.