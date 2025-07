Aschbachs neuer Anlauf?

Aschbach. In der vergangenen Saison lieferten sich der TSV Aschbach und die FSG Bensheim ein packendes Duell um den Direktaufstieg in die Kreisoberliga Bergstraße. Die Aschbacher unterlagen knapp, haben aber nun die Chance, einen neuen Anlauf zu starten.

Was war gut? „Definitiv die Vorrunde, die wir als Tabellenführer beendet haben. Wir haben aus 15 Spielen 37 Punkte geholt und haben somit den Grundstein für eine sehr ordentliche Runde gelegt. Im Vergleich zu 2023/24 waren wir gerade zu Hause sehr gut unterwegs“, kann TSV-Trainer Thomas Baucsek auf viele positive Momente zurückblicken. Und lobenswert ist es sicherlich auch, dass es gelang, mit Maiko Oberle, Lars Fleischer und Joris Krämer drei Jugendspieler einzubauen.

Was geht besser? „Dass es am Ende nicht ganz gereicht hat, haben wir uns selbst zuzuschreiben. In den vier Spielen gegen Heppenheim oder auch Bensheim haben wir lediglich einen Punkt geholt“, scheut sich Baucsek nicht, auch Kritik zu üben. Gerade in der Rückrunde fehlte gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel die Konstanz. Beispielsweise beim TV Lampertheim, bei dem die Aschbacher mit 0:1 verloren und damit die Tabellenführung an den späteren Meister Starkenburgia Heppenheim abgaben. Für die neue Saison wünscht er sich auch, dass sein TSV etwas schnörkelloser spielt: „Wir müssen die Reife erlangen, eine Begegnung auch mal trocken und ergebnisorientiert runterzuspielen.“