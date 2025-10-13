🗣: Aschau und SB Rosenheim verärgert – Bruckmühl bestätigt Trend

Frust herrscht beim SB Rosenheim über den Schiedsrichter in Ampfing und beim SV Aschau am Inn nach der Niederlage in Miesbach. Beim SVM ragt Josef Sontheim einmal mehr heraus. Waldperlach unterliegt in Bruckmühl, SVW-Coach Wittmann sieht aber positive Ansätze. Ein tolles Bezirksliga-Spiel gewinnt Holzkirchen in Dorfen. Ebenfalls siegreich sind Töging und der VfB Forstinning, wobei die Fazits der Trainer unterschiedlich aussehen. Die Stimmen der Bezirksliga Ost zum 13. Spieltag.
Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: »In der ersten Halbzeit war Saaldorf klar besser und ist verdient mit 1:0 in Führung gegangen, da sie deutlich mehr vom Spiel hatten. Nach der Pause haben wir etwas umgestellt und waren dann bissiger, griffiger und hatten aus meiner Sicht auch die besseren Torchancen, konnten diese aber leider nicht nutzen. Stattdessen kassieren wir innerhalb kurzer Zeit das 2:1 und 3:1 – da fehlte uns zum einen das Spielglück, zum anderen haben wir kleine Fehler gemacht. Nach dem Anschlusstreffer zum 3:2 und einer roten Karte für Saaldorf hatten wir in der Schlussminute noch eine riesige Chance, aber deren Torwart pariert stark auf der Linie. Am Ende verlieren wir 3:2, was in Summe schon in Ordnung geht, weil sich Saaldorf einfach ein Stück weit cleverer angestellt hat. Glückwunsch nach Saaldorf, wir schauen jetzt nach vorne und wollen nächste Woche wieder punkten.«
Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwergetan, gefährlich zu werden. Das Gegentor mit dem Halbzeitpfiff war dann natürlich extrem bitter für uns. Aktuell treffen wir in vielen Situationen die falschen Entscheidungen und müssen insgesamt klarer und zielstrebiger auftreten.
Die Reaktion der Mannschaft, der Zusammenhalt und der Einsatz nach der Pause waren allerdings positiv – das nehmen wir mit in die nächste Woche. Jetzt gilt es, neue Energie zu sammeln, auf gegenseitiges Vertrauen zu setzen und uns nach ein paar Tagen Pause fokussiert auf das nächste Spiel vorzubereiten.«
Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl: »Es waren überlebenswichtige Punkte, darüber brauchen wir gar nicht reden. Genau das hatten wir uns vorgenommen. Selten haben wir in der ersten Halbzeit ein Spiel gesehen, in der wir so viele Ballgewinne hatten und wirklich so griffig in den Zweikämpfen waren. Aber leider haben wir uns das auch wieder selbst niedergerissen. Wir haben zu langsam gespielt, zu viele Ballverluste und zu viele kleine Fehler gehabt, mit denen wir uns immer um den Lohn der gewonnenen Zweikämpfe gebracht haben. Gott sei Dank sind wir in der 45. Minute 1:0 in Führung gegangen. Wir hatten durchaus Möglichkeiten, weitere Tore zu schießen. Das habe ich ihnen tatsächlich auch in der Kabine auf das Butterbrot geschmiert.
Die letzten Spiele waren vom Niveau her alle in Ordnung her. Aber ein Mosaiksteinchen fehlt und das ist ganz einfach die Chancenverwertung. Großchancen hatten wir sowohl gegen Dorfen als auch im Pokal in Heufeld. Die Zehn-Minuten-Strafe hat uns das Leben nicht leichter gemacht. Aber die 16 Jungs haben ihren Job gemacht. Sicherlich wäre es für die Nerven beruhigender gewesen, wenn Luki Steidl sein Tor gemacht hätte oder Kili Mayer im zweiten Versuch mit seinem Kopfball. Aber: Ein Tor reicht, wenn man zu null spielt. Das ist wichtig. Somit war es ein dreckiger Sieg, der in unserer Situation nicht unverdient und sehr, sehr wertvoll ist.«
Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Ein super Spiel, bei einem super Gegner. Das Ergebnis ist am Ende auch verdient, da die erste Hälfte unsererseits sehr, sehr stark war. Die zweite Hälfte war leider sehr wild, doch mit dem Lucky Punch in der Nachspielzeit haben wir uns noch belohnt.«
Andreas Hartl, Trainer des TSV Dorfen: »Ich möchte Holzkirchen zum Sieg gratulieren, der vermutlich aufgrund der deutlichen Überlegenheit in der ersten Halbzeit in Ordnung geht. Allerdings läuft es für uns am Ende heute maximal bitter und ein Unentschieden wäre definitiv mindestens drin gewesen! Nichtsdestotrotz hat unsere Mannschaft alles auf dem Platz gelassen und die Zuschauer haben ein, meiner Meinung nach, hervorragendes Spiel gesehen. Das Spiel-Glück ist aktuell leider nicht auf unserer Seite. Wir müssen hart weiter arbeiten.«
Robert Berg, FC Töging: »Gefühlt befinden wir uns zu Beginn jeder Halbzeit im Tiefschlaf. Damit machen wir es uns selbst schon die ganze Saison über extrem schwer. Ansonsten haben wir es aber heute ganz gut gemacht und uns die drei Punkte verdient.«
Gerhard Lösch, Trainer des VfB Forstinning: »Ein wichtiger Dreier und ein richtiger Arbeitssieg.
Wir waren eigentlich ordentlich im Spiel gegen einen sehr tiefen Gegner, aber geraten durch eine etwas glückliche Situation von Peterskirchen in Rückstand. Trotzdem haben wir auch in der zweiten Halbzeit unser Spiel durchgezogen und das Spiel durch zwei berechtigte Elfmeter verdient gedreht.
Tolle Moral von meinen Jungs in einem schwierigen Spiel. Wir freuen uns jetzt auf den Showdown in Aschheim nächsten Freitag.«
Patrick Zimpfer, Trainer der DJK SB Rosenheim: »Heute war das ein Skandal, wie der Schiedsrichter das Spiel entschieden hat. Was hier abgelaufen ist, hatte mit sportlicher Fairness wenig zu tun. Die Entscheidungen waren absolut einseitig, das haben selbst Zuschauer von Ampfing mir so gesagt. Der Schiedsrichter pfeift normalerweise Landesliga, aber wir haben mit ihm schon unsere Erfahrungen gemacht. Bereits letztes Jahr in der Kreisliga hat er uns gegen Prien benachteiligt, damals gab es eine Zehn-Minuten-Strafe und eine Gelb-Rote Karte für nichts. Damals konnten wir das sportlich auffangen, weil wir 2:1 gewonnen haben, aber auch da hat er mich schon vom Platz gestellt – da war von Anfang an eine Privatfehde im Spiel. Heute habe ich nach kurzer Zeit Gelb bekommen und dann Rot, weil ich mich emotionaler ausgedrückt habe, als ich gefordert habe, dass sich um unseren verletzten Spieler gekümmert wird. Kurz davor hatte er einen unserer Spieler für zwei Allerweltsfouls mit Gelb-Rot vom Feld geschickt, und auf der anderen Seite hat er ganz anders entschieden. Sportlich ist das alles in den Hintergrund gerückt.
Trotzdem hatten wir in der ersten Halbzeit sogar die besseren Chancen: ein Freistoß mit anschließendem Kopfball an die Latte und einen Querpass, den wir eigentlich nur noch hätten einschieben müssen, den Ampfing aber gerade noch verteidigt hat. In der zweiten Halbzeit waren wir dann leider bereits über 25 Minuten in Unterzahl und standen in manchen Situationen einfach zu weit weg, sodass wir die Gegentore kassiert haben. Von einer Mannschaft mit der Qualität von Ampfing muss man auch erwarten, dass sie sich Chancen erspielt. Am Ende steht es 3:1, aber ich finde, wir hatten selbst in Unterzahl Möglichkeiten, mehrere Tore zu machen.
Ich hätte von Ampfing sowohl sportlich als auch mit dem Drumherum mehr erwartet: Vor Ort wird man weder begrüßt noch eingeteilt, der Rasen wurde 45 Minuten vor Anpfiff gemäht und hatte danach noch Fahrspuren. Das war natürlich für beide Mannschaften gleich schlecht, aber es hätte andere Plätze gegeben, die besser gewesen wären. Der Schiedsrichter wollte aber unbedingt im Stadion spielen. Heute lief wirklich extrem viel, sehr wild ab. Zudem hat mich der BFV-Ticker sehr geärgert, mit unsportlichen Kommentaren.«
Hans-Werner, Trainer des SV Miesbach: »Gestern war ein flottes Spiel von beiden Seiten, mit dem besseren Start für uns. Die Flanke von Drilon Shukaj in der 7. Minute führte zur frühen Führung. Dann ging's munter hin und her, wobei man sagen muss, dass nach 20 Minuten die entscheidende Szene war: Einen Schuss von Aschau hält unser Torwart Weltklasse.
Dann hat man wieder die ganze Klasse von Josef Sontheim gesehen, ein Ausnahme-Stürmer. Er setzt sich gegen zwei Spieler durch und trifft zum 2:0 für uns. Mit dem Halbzeitpfiff hat Maxi Wiedmann dann durch die Vorarbeit von Benji Kram das 3:0 machen können. Das war natürlich beruhigend.
Man muss sagen, dass Aschau in der zweiten Halbzeit nicht nachgelassen hat. Die haben uns wirklich eingeschnürt, auf Konter eingespielt und sich belohnt. In der 84. haben wir den Sack dann zugemacht und einen wichtigen Sieg eingefahren. Wir konnten uns noch weiter von unten absetzen. Ein riesiges Kompliment auch an Aschau. Sie waren spielerisch eine gute Mannschaft, die bis zum Schluss alles probiert hat.«
Thomas Deißenböck, Trainer des SV Aschau am Inn: »Glückwunsch an Miesbach zu einem auch in der Höhe verdienten Sieg! Wir haben viel zu viele Fehler gemacht und den Gegner praktisch zum Tore schießen eingeladen. Leider konnten wir zu keiner Zeit an die Leistung aus der Vorwoche anknüpfen.
Genauso schwach wie unsere Leistung war die des Schiedsrichters, der in Minute zehn eine glasklare Notbremse des Gegners, die jeder im Stadion gesehen und erst recht gehört hat, mit der lächerlichen Begründung 'Ich kann nicht nach 10 Minuten einen Platzverweis aussprechen', nicht geahndet hat. Diese Ausrede gilt für den Schiedsrichter scheinbar generell für die erste Halbzeit, da er auf unserer Seite kurz vor dem Halbzeitpfiff eine klare Notbremse nur mit Gelb bestraft hat. Das war die klassische Konzessionsentscheidung, die auf beiden Seiten für kollektives Kopfschütteln gesorgt hat.
Es ist immer schade, dass Spiele nicht durch die Mannschaften, sondern äußere Einflüsse mitentschieden werden. Soll nicht heißen, dass das der ausschlaggebende Grund war. Fakt ist, dass Miesbach klar besser war. In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal alles probiert, aber leider hat es nicht zu mehr als einem Tor gereicht.
Nichtsdestotrotz werden wir weitermachen und am Samstag eine bessere Leistung zeigen, damit wir das nächste Big-Point-Spiel gegen Bruckmühl, die aktuell gut drauf sind, auf unsere Seite ziehen können!«