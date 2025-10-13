"Genauso schwach wie unsere Leistung war die des Schiedsrichters", ärgerte sich Thomas Deißenböck im Nachgang. – Foto: mb.presse / Butzhammer

🗣: Aschau und SB Rosenheim verärgert – Bruckmühl bestätigt Trend Die Stimmen des 13. Spieltags der Bezirksliga Ost Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Ost Forstinning SV Bruckmühl Ebersberg SB Rosenheim + 12 weitere

Frust herrscht beim SB Rosenheim über den Schiedsrichter in Ampfing und beim SV Aschau am Inn nach der Niederlage in Miesbach. Beim SVM ragt Josef Sontheim einmal mehr heraus. Waldperlach unterliegt in Bruckmühl, SVW-Coach Wittmann sieht aber positive Ansätze. Ein tolles Bezirksliga-Spiel gewinnt Holzkirchen in Dorfen. Ebenfalls siegreich sind Töging und der VfB Forstinning, wobei die Fazits der Trainer unterschiedlich aussehen. Die Stimmen der Bezirksliga Ost zum 13. Spieltag.

Zorneding blickt nach bitterer Niederlage gegen Siegsdorf direkt nach vorne

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: »In der ersten Halbzeit war Saaldorf klar besser und ist verdient mit 1:0 in Führung gegangen, da sie deutlich mehr vom Spiel hatten. Nach der Pause haben wir etwas umgestellt und waren dann bissiger, griffiger und hatten aus meiner Sicht auch die besseren Torchancen, konnten diese aber leider nicht nutzen. Stattdessen kassieren wir innerhalb kurzer Zeit das 2:1 und 3:1 – da fehlte uns zum einen das Spielglück, zum anderen haben wir kleine Fehler gemacht. Nach dem Anschlusstreffer zum 3:2 und einer roten Karte für Saaldorf hatten wir in der Schlussminute noch eine riesige Chance, aber deren Torwart pariert stark auf der Linie. Am Ende verlieren wir 3:2, was in Summe schon in Ordnung geht, weil sich Saaldorf einfach ein Stück weit cleverer angestellt hat. Glückwunsch nach Saaldorf, wir schauen jetzt nach vorne und wollen nächste Woche wieder punkten.« Waldperlach zeigt gute zweite Hälfte bei Niederlage – und blickt nach vorne

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwergetan, gefährlich zu werden. Das Gegentor mit dem Halbzeitpfiff war dann natürlich extrem bitter für uns. Aktuell treffen wir in vielen Situationen die falschen Entscheidungen und müssen insgesamt klarer und zielstrebiger auftreten. Die Reaktion der Mannschaft, der Zusammenhalt und der Einsatz nach der Pause waren allerdings positiv – das nehmen wir mit in die nächste Woche. Jetzt gilt es, neue Energie zu sammeln, auf gegenseitiges Vertrauen zu setzen und uns nach ein paar Tagen Pause fokussiert auf das nächste Spiel vorzubereiten.« Bruckmühl holt "überlebenswichtige Punkte" im Bezirksliga-Abstiegskampf Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl: »Es waren überlebenswichtige Punkte, darüber brauchen wir gar nicht reden. Genau das hatten wir uns vorgenommen. Selten haben wir in der ersten Halbzeit ein Spiel gesehen, in der wir so viele Ballgewinne hatten und wirklich so griffig in den Zweikämpfen waren. Aber leider haben wir uns das auch wieder selbst niedergerissen. Wir haben zu langsam gespielt, zu viele Ballverluste und zu viele kleine Fehler gehabt, mit denen wir uns immer um den Lohn der gewonnenen Zweikämpfe gebracht haben. Gott sei Dank sind wir in der 45. Minute 1:0 in Führung gegangen. Wir hatten durchaus Möglichkeiten, weitere Tore zu schießen. Das habe ich ihnen tatsächlich auch in der Kabine auf das Butterbrot geschmiert. Die letzten Spiele waren vom Niveau her alle in Ordnung her. Aber ein Mosaiksteinchen fehlt und das ist ganz einfach die Chancenverwertung. Großchancen hatten wir sowohl gegen Dorfen als auch im Pokal in Heufeld. Die Zehn-Minuten-Strafe hat uns das Leben nicht leichter gemacht. Aber die 16 Jungs haben ihren Job gemacht. Sicherlich wäre es für die Nerven beruhigender gewesen, wenn Luki Steidl sein Tor gemacht hätte oder Kili Mayer im zweiten Versuch mit seinem Kopfball. Aber: Ein Tor reicht, wenn man zu null spielt. Das ist wichtig. Somit war es ein dreckiger Sieg, der in unserer Situation nicht unverdient und sehr, sehr wertvoll ist.« Holzkirchen siegt in Dorfen: »Ein super Spiel, ein super Gegner«

Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Ein super Spiel, bei einem super Gegner. Das Ergebnis ist am Ende auch verdient, da die erste Hälfte unsererseits sehr, sehr stark war. Die zweite Hälfte war leider sehr wild, doch mit dem Lucky Punch in der Nachspielzeit haben wir uns noch belohnt.« Andreas Hartl, Trainer des TSV Dorfen: »Ich möchte Holzkirchen zum Sieg gratulieren, der vermutlich aufgrund der deutlichen Überlegenheit in der ersten Halbzeit in Ordnung geht. Allerdings läuft es für uns am Ende heute maximal bitter und ein Unentschieden wäre definitiv mindestens drin gewesen! Nichtsdestotrotz hat unsere Mannschaft alles auf dem Platz gelassen und die Zuschauer haben ein, meiner Meinung nach, hervorragendes Spiel gesehen. Das Spiel-Glück ist aktuell leider nicht auf unserer Seite. Wir müssen hart weiter arbeiten.« Töging verschläft Anfangsminuten – zeigt dann aber ein anderes Gesicht

Robert Berg, FC Töging: »Gefühlt befinden wir uns zu Beginn jeder Halbzeit im Tiefschlaf. Damit machen wir es uns selbst schon die ganze Saison über extrem schwer. Ansonsten haben wir es aber heute ganz gut gemacht und uns die drei Punkte verdient.« Nach Arbeitssieg freut sich Forstinning auf den Bezirksliga-Showdown