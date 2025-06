Aschaffenburger Paukenschlag: 2 Darmstadt 98-Legenden übernehmen

Das ist mal ein Paukenschlag: Nach dem auf der letzten Rille gepackten Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern präsentiert der SV Viktoria Aschaffenburg einen neuen Trainer und einen neuen Sportlichen Leiter: Aytac Sulu übernimmt als Chefcoach, Sandro Sirigu fungiert ab sofort als Sportlicher Leiter.

Der 39 Jahre alte ehemalige Innenverteidiger Aytac Sulu, der von der deutschen Oberliga bis zum Fußballoberhaus als auch im Ausland viele Spielklassen kennt, bringt Erfahrung aus 430 Pflichtspielen als Aktiver mit. In der Saison 2022/23 beendete der gebürtige Heidelberger seine aktive Fußballkarriere und ist mittlerweile Inhaber der UEFA A-Lizenz. Zuletzt stand er als Co-Trainer im Nachwuchsleistungszentrum der TSG Hoffenheim unter Vertrag. Nun wird er Cheftrainer bei den Weiß-Blauen und betreut die Mannschaft in der Regionalliga Bayern in der Spielzeit 2025/26.

"Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und die Herausforderung, die am Schönbusch auf mich wartet. Voller Motivation und großer Lust möchte ich mit der Mannschaft, dem Staff-Team und der Vereinsführung vom ersten Tag an die Ärmel hochkrempeln, damit wir unser gemeinsam gestecktes Ziel Klassenerhalt erreichen", betont Sulu in einer Pressemitteilung des Vereins. Ihm zur Seite stehen werden Benjamin Baier als spielender Co-Trainer und Keeper Max Grün als Torwarttrainer.



Der neue Sportliche Leiter Sandro Sirigu, gebürtig aus Ulm und von 2013 bis 2019 im Trikot der Lilien unterwegs, lässt wissen: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe als Sportlicher Leiter bei Viktoria Aschaffenburg. Mein Ziel ist es, den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln und junge, talentierte Spieler aus der Region zu fördern. Wir möchten eine Mannschaft formen, die mit Leidenschaft, Disziplin und einer klaren sportlichen Idee auftritt. Wir wollen für Mentalität, harte Arbeit und Entwicklung stehen. Genau das werden wir jeden Tag auf und neben dem Platz leben."