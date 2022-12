Aschaffenburg in Feststimmung - aber es besteht Handlungsbedarf Winterbilanz Regionalliga (1): Die Viktoria gehört zu den positiven Erscheinungen der bisherigen Spielzeit 2022/23

Das war noch einmal ganz nach dem Geschmack der Viktoria! Kurz vor Weihnachten war Aschaffenburg schon in Feststimmung, denn am zweiten Advent hielt der Spielplan der Regionalliga Bayern zum Abschluss eines langen Fußballjahres nochmal ein Highlight bereit: Die Jungprofis des FC Bayern München II waren zu Gast am Schönbusch. Über 3.000 Zuschauer sahen ein Fußballfest, der SVA krönte mit einem abschließenden Heimsieg eine starke Herbstrunde und darf auf Platz drei überwintern. Warum dennoch Handlungsbedarf besteht - FuPa hat sich in Aschaffenburg umgehört!

Mit dem bisherigen Abschneiden der Mannschaft ist SVA-Sportvorstand Benedikt Hotz vollauf zufrieden: "Ich kann vor der Mannschaft und dem Trainerteam nur den Hut ziehen. Jochen (Seitz, Anm.d.Red.) macht einen Riesenjob. Er holt das Maximum aus dem Kader raus. Und man muss es schon so deutlich sagen: Für die finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, stehen wir eigentlich optimal da."



Das langfristige Ziel am Schönbusch bleibt es, irgendwann ans Tor zum Profifußball zu klopfen. "Wir sind auf einem guten Weg, uns in der Regionalliga-Spitzengruppe zu etablieren. Die Entwicklung stimmt", betont Hotz. Es ist allerdings ein steiniger und mühsamer Weg, vor allem finanziell, daraus macht der 35-Jährige kein Geheimnis. "Es besteht eigentlich dringend Handlungsbedarf. Philipp Beinenz, Elias Niesigk und Niklas Borger fallen verletzungsbedingt langfristig aus und werden uns in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Marco Fritscher hat seine Laufbahn gerade beendet. Das sind vier potenzielle Stammkräfte, die uns wegbrechen. Deshalb sondieren wir aufmerksam den Markt. Die große Frage lautet aber: Was ist finanzierbar?"



Neuzugänge unterm Weihnachtsbaum? Ein Flügeflitzer und einen Innenverteidiger sollen her.



Verstärkung für die offensive Außenbahn und ein Innenverteidiger stehen bei Hotz ganz oben auf dem Wunschzettel ans Christkind. Fußball ist allerdings kein Wunschkonzert, das weiß natürlich auch Hotz und geht mit seinen Vorstandskollegen gedanklich mehrere Optionen durch: "Eine Möglichkeit könnte sein, zwei oder drei A-Jugendspieler hochzuziehen. Falls es uns wirklich nicht gelingen sollte, Verstärkung an Land zu ziehen, dann ist auch klar, dass im Frühjahr nicht mehr viel passieren darf, sonst wird`s personell eng." Und auch wenn rund um den Schönbusch vorweihnachtliche Ruhe eingekehrt ist, so werden bei Hotz und Co. im Hintergrund die Drähte glühen. Die Mannschaft darf sich hingegen über ein paar freie Wochen freuen. Am morgigen Freitag steht noch die offizielle Weihnachtsfeier auf dem Programm. Weiter geht`s dann für Laverty, Baier, Boutakhrit und Co. erst wieder Mitte Januar, wenn die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde beginnt.