Aschaffenburg gegen Buchbach LIVE: Petrovic-Elf will sich von der Abstiegszone absetzen

Der TSV Buchbach ist am 16. Spieltag der Regionalliga Bayern zu Gast bei der Viktoria Aschaffenburg. Das Spiel im Live-Ticker.

Buchbach – Sechs Punkte sind es, die den TSV Buchbach von der Abstiegszone trennen. Nach der überragenden Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison ist der TSV so ein wenig auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Mit der Auswärtsaufgabe bei der Viktoria Aschaffenburg wartet auf die Mannschaft von Aleksandro Petrovic ein Spiel mit großer Bedeutung.

Die Hausherren befinden sich in einer schwierigen Situation und stehen mit 13 Punkten nur knapp vor den Abstiegsplätzen. Aschaffenburg blieb jedoch in den letzten vier Partien dreimal ohne Niederlage, konnte aber auch keines der Spiele gewinnen. Zuletzt trennte man sich vom VfB Eichstätt mit einem 3:3-Unentschieden. Die Gäste verloren zuletzt gegen Nürnberg II, konnten zuvor den FC Augsburg II aber mit 3:0 besiegen.

Verletzungssorgen beim TSV Buchbach – Jetzt wartet die Viktoria Aschaffenburg

Buchbach plagen weiterhin große Personalsorgen. Die Sommerneuzugänge konnten bis jetzt kaum überzeugen oder sind schon wieder weitergezogen. Hinzukommen Benedikt Orth, Tobias Sztaf und Andreas Hirtlreiter, die noch lange fehlen werden. Viele Optionen bleiben Petrovic aktuell nicht, womit sich die erste Elf fast schon von alleine aufstellt.

Dennoch ist klar: Gegen Aschaffenburg sollen jetzt drei Punkte her. Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier versuchte auf der vereinseigenen Website den Druck von der Mannschaft zu nehmen: „Minimalziel ist ein Pünktchen.“ Der Anspruch der Buchbacher wird es aber sein, in Aschaffenburg zu gewinnen, um wieder einen komfortablen Abstand auf die Abstiegsränge herzustellen.

Viktoria Aschaffenburg gegen TSV Buchbach: Findet der TSV zurück in die Spur?

„Der Gegner steht mit dem Rücken zur Wand und wird alles reinwerfen“, warnt der Abteilungsleiter vor der Viktoria. Der TSV Buchbach will nach der letzten Heimpleite zurück in die Erfolgsspur. Anpfiff im Stadion am Schönbusch ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.